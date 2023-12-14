三黨醫療政策比拚 吳玉琴：健康是賴清德給台灣的承諾

藍綠白三政黨代表今共同出席「2023投資健康 接軌國際」論壇。民進黨由立委吳玉琴表示，副總統賴清德是醫師背景，健康是他想給全國人民的承諾，從醫療品質提升，前端預防介入，民進黨都會努力帶給台灣。她重申多項賴清德提出的醫療政策承諾，包括建立百億癌藥基金，通過健康憲章等項目。

吳玉琴指出，醫藥界、病友團體對執政黨醫療政策有很多期待，各界鞭策是進步力量，將以此為基礎，持續改善台灣醫療環境。國內平均餘命不斷延長，但臥床時間長達8年，如何降低不健康餘命，需要各界共同努力。

吳玉琴說，若民進黨持續執政，將通過「健康憲章」，未來國家施政不得違背憲章中健康主流化原則，包括營造健康公共政策、營造社區環境，讓健康成為國人生活習慣。另，為提升醫療品質，將促進醫療與非醫療人員之間的團隊合作，讓國家面對新興傳染病時更有韌性，並協助國人預防、治療不同年齡的好發疾病。

近期醫界、護理界高喊應提升醫療人員待遇，各領域均出現人才缺口。吳玉琴表示，賴副總統將改善醫療待遇視為未來施政重點，提升醫護薪資，護理師夜間薪資補貼、三班護病比入法、國考改革等面向亦是關注重點。醫界反應點值不足問題，已由行政院撥款51億補足。

各界擔憂健保財務難以永續，吳玉琴說，民進黨若執政，將持續以公務預算挹注健保，同時推動智慧醫療，導入人工智慧，結合科技協助醫療體系提升品質、效率。另外，健保署已在推動在宅醫療、大家醫計畫，讓醫師走入社區為民眾服務；也將推動兒少醫療照護網，降低新生兒死亡率。

在心理健康方面，吳玉琴說，行政院已投入1億經費補助年輕人心理諮商費用。賴副總統承諾，社安網計畫中，將在2028年以前，建立100所以上心理衛生中心，支持精神疾病家庭，讓精障者在社區中獲得照顧。

民進黨也提出「國家癌症防治計畫」。吳玉琴表示，病友團體4月至總統府與賴副總統溝通，目前癌症新藥多採退線使用，即第一、第二線藥物無效才能接受治療，對病人很不友善，健保署已規劃明年給付次世代基金定序（NGS），民進黨承諾將建立「百億癌藥基金」，縮短病人與新藥可近性的距離。

另外，吳玉琴也提到，將依據原民健康法，提升原民地區醫療服務布建，縮短原民平均餘命與一般國人的落差；在智慧醫療領域，賴副總統強調要結合資通訊科技，讓生醫科技成為台灣下一座護國神山，串連南北生技園區，打造「台灣生醫產業廊帶」。