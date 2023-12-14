玩頭貼 LINE 點數大方送！《全民問答卡牌戰》加碼行動 響應未來秀出你的決心！

《全民問答卡牌戰》活動祭出「U我同框拿好禮」加碼行動，前 100 名參加就送 LINE 點數，再抽富士拍立得。（圖片提供／聯合線上）

2024 年總統大選進入倒數，聯合新聞網順勢推出《全民問答卡牌戰》挑戰活動，要測驗民眾對選舉投票的認識度，只要答對問題，就有機會奪得豐富大獎；另外，還加碼祭出「U我同框拿好禮」社群快閃行動，前 100 名參加就送 LINE 點數，再抽富士拍立得，邀請大家一起換頭貼拿好禮。

隨著 2024 年台灣總統及立委選舉白熱化，各種言論話題攻防不斷，聯合新聞網特別設立「2024 選舉專區」，讓選民隨時掌握今年選舉要事；同時，也舉辦《全民問答卡牌戰》挑戰活動，即日起至明年 1 月 2 日，希望透過趣味問答的遊戲方式，點燃大眾參與投票的熱情。

活動網站上還有一大亮點，就是會不斷更新的選舉資訊懶人包，包括大家最關注的正副總統候選人政見、民調，以及另一個決戰點全國不分區立委席次之外，「2024 大選是哪一天」、「投票要帶哪三寶」、「政黨票投什麼」、「年輕選票有多重要」…所有你不可不知的投票二三事，都能在這裡用最短的時間一次輕鬆了解。

而在距離大選不到一個月的時間，聯合新聞網再推出限時兩週的「U我同框拿好禮」加碼行動！即日起至 12 月 28 日截止，邀請大家在臉書或 IG 換上活動專屬頭貼特效框一起響應。參加者可透過臉書活動貼文或活動頁面，點進活動特效框網址，上傳個人照成功合成後，再下載圖片做為大頭貼使用。前 100 名參加可獲得 LINE POINTS 10點，還有機會抱走富士 instax MINI 90 拍立得相機。數量有限，快來響應！