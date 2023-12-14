冷空氣南下 來台冬候鳥倍增 生態人士：符合氣象預報

氣象預報北方冷空氣即將來南下，北方野鳥提前動身到亞熱帶避寒，彰化縣溪州鄉農地的冬候鳥小辮鴴倍增，東螺溪中下游也是小辮鴴聚集地，湖埔社區大學近日內將鳥調，了解目前小辮鴴等冬候鳥抵達種類和數量。

野生動物預知氣象變化的能力比人類靈敏，北返飛抵屏東的灰面鵟鷹可感知彰化八卦山天氣，若明天下雨就停留不前進。小辮鴴紛紛飛來溪州鄉農地，從50隻增至逾100隻；生態保育人士今指出，由此可知北方越來越冷，即將南下，台灣最近幾天天氣炎熱仍要準備禦寒冬衣。

來台度冬小辮鴴九成棲息雲林縣，夜晚在花生田畦溝躲風，被農民稱作「土豆鳥」。根據彰化縣生態保育人士觀察，來彰化的小辮鴴晚上躲在高麗菜田、花椰菜田的畦溝避風，因土豆鳥已是約定俗成「暱稱」，彰化農民沒改稱高麗鳥或花椰鳥。