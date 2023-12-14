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冷空氣南下 來台冬候鳥倍增 生態人士：符合氣象預報

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
冬候鳥小辮鴴的冬羽有金屬光澤，視覺感華麗。圖／黃正民提供
冬候鳥小辮鴴的冬羽有金屬光澤，視覺感華麗。圖／黃正民提供

氣象預報北方冷空氣即將來南下，北方野鳥提前動身到亞熱帶避寒，彰化縣溪州鄉農地的冬候鳥小辮鴴倍增，東螺溪中下游也是小辮鴴聚集地，湖埔社區大學近日內將鳥調，了解目前小辮鴴等冬候鳥抵達種類和數量。

野生動物預知氣象變化的能力比人類靈敏，北返飛抵屏東的灰面鵟鷹可感知彰化八卦山天氣，若明天下雨就停留不前進。小辮鴴紛紛飛來溪州鄉農地，從50隻增至逾100隻；生態保育人士今指出，由此可知北方越來越冷，即將南下，台灣最近幾天天氣炎熱仍要準備禦寒冬衣。

來台度冬小辮鴴九成棲息雲林縣，夜晚在花生田畦溝躲風，被農民稱作「土豆鳥」。根據彰化縣生態保育人士觀察，來彰化的小辮鴴晚上躲在高麗菜田、花椰菜田的畦溝避風，因土豆鳥已是約定俗成「暱稱」，彰化農民沒改稱高麗鳥或花椰鳥。

小辮鴴到彰化縣，白天在沿海農地覓食，沒掩護遮蔽，屬於大型鴴科野鳥的牠們目標顯著，常被流浪動物追趕而到處飛；彰化縣野鳥學會理事黃正民今天說，度冬野鳥的棲地很穩定，不會隨意移動，溪州鄉增加的50隻小辮鴴應該是從北方飛來，而非被流浪動物趕過來的。環保局環境教育講師謝文猷持相同看法，並表示，東螺溪環境獲大幅改善，吸引小瓣鴴度冬，不是從別處被追趕過來的。

彰化縣溪州鄉小辮鴴度冬數量增加。圖／黃正民提供
彰化縣溪州鄉小辮鴴度冬數量增加。圖／黃正民提供

野鳥 農地

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