台灣捐款參與氣候損失基金？薛富盛：能參與COP就履行

COP28開幕式即通過「損失與損害基金」決議，多國承諾支助共7.26億美元。立委蘇巧慧今天質詢時指出，台灣及環境部願意參與基金建置，但要如何捐助以及捐助金額？環境部長薛富盛表示，若能參加締約國大會，台灣將願意履行責任捐款。

立法院衛環委員會今邀情環境部及相關部會就「第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）返國報告與後續因應情形」專案報告，薛富盛報告時提到，COP28在開幕式就通過損失與損害基金決議，並獲多國承支助資金達7.26億美元。

蘇巧慧表示，環境部願意加入氣候損失與損害基金建置，但質疑要如何捐助以及捐助金額。薛富盛回應，外交部與4個太平洋海島國合作並提供1000萬美金基金，加勒比海島國也希望加入，若能夠實際參與COP締約國大會，台灣將願意履行責任捐款，但須更高層級決定。

環境部政務次長施文真會後接受媒體聯訪時補充，損失與損害基金是聯合國氣候公約下正式的基金，若台灣也是正式締約方，是有能力去貢獻，倘若限制僅締約方能參與的情況下，台灣可能就沒辦法加入。

針對1000萬美金的基金，施文真說明，台灣與馬紹爾群島、諾魯、帛琉及吐瓦魯等4國簽署「對抗氣候變遷聯合聲明」，並規畫共同成立「公正轉型基金」，由於台灣較有能力，因此先提供1000萬美金協助上述4國公正轉型。

施文真指出，此「公正轉型基金」是由外交部負責管理，包含基金規模、未來參與夥伴等，環境部的立場則是提供意見參考、配合討論，如同這次COP28討論的不僅有環境的議題，還有農業、醫療衛生等，因此公正轉型基金如何應用，也不會只有環境部參與，其他相關部會也會提供意見。