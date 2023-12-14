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這材質筷子竟比馬桶蓋髒7倍！ 醫警告：清潔不當嚴重恐致命

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師黃軒表示，其實「筷子」很容易滋生細菌，尤其有條紋的竹筷更是比馬桶蓋骯髒7至8倍。示意圖／ingimage
醫師黃軒表示，其實「筷子」很容易滋生細菌，尤其有條紋的竹筷更是比馬桶蓋骯髒7至8倍。示意圖／ingimage

台灣氣候潮濕，民眾若未仔細清潔餐具，便會將細菌吃下肚。近日，胸腔暨重症專科醫師黃軒透露，日常生活中最常使用的「筷子」，其實很容易滋生細菌，尤其有條紋的竹筷更比馬桶蓋骯髒7至8倍。

黃軒指出，筷子上的細菌種類繁多，包含大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌及幽門螺旋桿菌等，而以上細菌可能導致食物中毒、腸胃炎，甚至是致命的疾病。根據研究，筷子上的細菌菌落數平均為25,610 CFU（菌落形成單位，計算細菌數量的一種方法），最高可達30,128 CFU，且致病菌檢出率為5%。

黃軒說明，中國大陸遼寧省人民醫院微生物研究曾指出，在廚房使用2年後的木質筷子，含菌落數為每平方公分16.3，而使用近兩個月的金屬筷子，所含菌落數則為每平方公分0.7，代表木筷較容易繁殖細菌。

黃軒補充，台灣過去也針對不鏽鋼筷、仿瓷筷、木筷和竹筷分析，發現不鏽鋼筷的含菌量最低，木筷的含菌量則比標準值高出3.3倍，其中「有條紋的竹筷」含菌量更高達13000，不只比一般竹筷多了37倍，竟還比馬桶蓋髒了7至8倍。他強調，木筷在潮濕狀態下，也可能會較容易出現發霉或細菌繁殖的狀況。

對此，黃軒解釋，筷子上細菌的來源可能包含口腔細菌、食物殘渣及環境細菌等。當人們使用筷子時，口腔內的細菌就可能會轉移到筷子上，之後若有食物殘渣或醬汁藏在筷子的縫隙中，也容易滋生細菌。他表示，當筷子被放在潮濕的環境中，細菌繁殖的速度約20分鐘就會增加1倍。

然而使用一次性筷子並未比較衛生，黃軒指出，曾有研究人員稱一次性筷子和普通筷子的細菌檢出率分別為97.5%及97.0%，兩者沒有顯著的差異，且菌種也基本相同。研究人員直言，「與普通筷子相比，一次性筷子硫化物的化學含量均較高，還是不要用衛生筷子，又髒又毒！」

因此如何正確的清洗筷子，以避免將細菌吃下肚就變得非常重要。黃軒建議，洗筷子時應仔細清洗，避免殘留食物殘渣和油漬，並在每次清洗後將筷子放在碗架上散開晾乾。他強調，要記得把筷子「頭朝上放進筷桶」，以免筷子頭沾染筷桶底部的細菌，最後將其放置在通風乾燥的地方，每周定期消毒即可。

黃軒分享，每周將筷子放在蒸籠、開水裡蒸煮30分鐘，或使用家用消毒櫃對木質或金屬筷進行消毒是必要的動作。另外他透露，使用「金屬筷子」也是一個好選擇，因為金屬筷不易出現裂縫滋生細菌，民眾使用也會較安心。

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