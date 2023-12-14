新冠後遺症？彰醫發現幼童兩大能力遲緩比例升高

新冠疫情後遺症來了？衛福部彰化醫院兒童發展聯合評估中心發現，今年到中心診治的兒童，語言及情緒方面的遲緩比例比往年高，研判和疫情期間戴口罩及減少對外互動有關，醫師建議不要被忽視發展遲緩兒童，最好能在6歲前的黃金治療期導入常軌。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，兒童成長需要學習、互動、模仿，疫情期間因戴口罩，看不到嘴型，減少社交和互動，使得語言、情緒及動作發展的刺激不足，導致疫後遲緩兒人數比例上升的推斷是合理的。

根據彰化醫院兒童發展聯合評估中心統計，今年前來評估身心發展的兒童，語言方面的遲緩比例從去年70%上升到今年80%，包括口語對話能力不好、腔調奇怪等；情緒的遲緩比例也從64%上升到70%，包括人際互動不佳、無法處理情緒等。

復健科主任廖宜新指出，彰化醫院兒童復健中心今年5月全新啟用，提供更專業的早療復健團隊，民眾不必帶著孩子奔波各醫院或各科別，透過早療有效提升遲緩孩童的認知、語言溝通、動作、社會情緒及生活自理技能。

溪湖鎮公所邀請彰化醫院到鎮立幼兒園為180名兒童初篩，希望在黃金治療期前不要錯過可能的遲緩發展兒童，彰化醫院派出語言治療師、物理治療師、職能治療師等三大類治療師，連續前往溪湖鎮立幼兒園，透過各種遊戲及檢測，評估孩童的發展情形。

語言治療師張艾琪透過遊戲，從中觀察幼童說的句子長短、表達的能力是否符合年紀，可窺見是否有語言能力遲緩的情況，是否需進一步評估。物理治療師蘇飛宇從幼童做丟球、單腳站立等平衡遊戲，觀察粗大動作的協調及運作能力是否遲緩。職能治療師林俞任說，職能評估以精細動作為主，觀察孩童操作剪刀等機械動作，也觀察孩童對顏色的認知和空間的概念，以了解神經與肌肉運用等精細動作是否遲緩。

溪湖鎮公所機要秘書陳畇秀表示，感謝彰化醫院早療團隊派出各領域的治療師到幼兒園幫小朋友初篩，若有遲緩現象就能及早介入，讓公幼小朋友都能健康成長。