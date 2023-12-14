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聖誕浪漫飄人造雪藏危機 醫師提醒純度不高恐灼傷

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
聖誕佳節將至，各地打造浪漫冬季氛圍，會使用人造雪營造雪花紛飛的場景。雪景示意圖。記者李青縈／攝影
聖誕佳節將至，各地打造浪漫冬季氛圍，會使用人造雪營造雪花紛飛的場景。雪景示意圖。記者李青縈／攝影

聖誕節將至，不少地區為了打造浪漫冬季氛圍，會使用人造雪營造雪花紛飛的場景。淨妍醫美診所醫師黃瑋薇表示，人造雪粉多作為造景使用，不同廠商使用的配方不盡相同，主要原料為聚丙烯酸鈉；若使用到純度不高的工業級聚丙烯酸鈉，可能殘留部分酸性或鹼性的物質，使用不當容易造成肌膚灼傷。

人造雪粉主要原料為「聚丙烯酸鈉」（ASAP，又稱為super-slurper）為一種聚合物，溶解於水時，會有小塊的塊狀物。當水倒在一小把人造雪粉堆上，水浸濕白色粉末後就會迅速膨脹，經過揉搓，原本一小把粉末就會變成一團細碎白色物質，看起來就像「雪花」一樣。

黃瑋薇表示，聚丙烯酸鈉高純度是無毒無害的，但若使用純度不高工業級聚丙烯酸鈉製成的人造雪粉來，可能會殘留部分有腐蝕性的酸性或鹼性的物質。一旦停留在人體的皮膚上，輕者紅腫過敏，嚴重者可能造成皮膚灼傷，應該立刻用大量清水沖洗，嚴重者也應該就醫。

黃瑋薇說，秋冬季節氣候乾燥，肌膚水分容易大量流失，換季時易產肌膚乾燥脫屑，若此時不慎接觸到酸性或鹼性物質，皮膚灼傷的機率也會提高，在使用人造雪粉時，務必更加謹慎。建議皮膚敏感者，遇到人造雪應該戴手套，並做適當防護。

醫師 聖誕節 換季

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