影／氣候變遷台灣名次倒退 專家建議核電延役取代煤電
國民黨立委吳怡玎上午舉行「台灣被消失的COP28真相」記者會，邀請新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏等人出席，記者會中提到近七年台灣CO2減排沒進歩，人均排放甚至比七年前還退歩，在2016年行政院成立「能源及減碳辦公室」對此更是很諷刺，7年過去了，能源產業要減碳竟變成增碳，台灣被消失的COP28真相與七年前相比煤、天然氣用量都是增加的。
專家建議，台灣若願意使用核能，使用核一、二、三延役加核四啟用替代煤電，一年可以減少4996萬噸的碳排放，將帶來非常大減碳成效，也可以減少產業的碳費成本。當COP28告訴我們，核電已被全球主要國家「認可」，能夠與再生 能源一樣的有助於減碳。台灣應面對真相做出改變，順應國際以核養綠潮流。
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