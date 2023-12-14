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影／氣候變遷台灣名次倒退 專家建議核電延役取代煤電

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏（右）上午建議，減碳沒有最少、只有更少，使用核一、二、三延役加核四啟用替代煤電，一年可以減少4996萬噸的碳排放，將帶來非常大減碳成效，也可以減少產業的碳費成本。記者陳正興／攝影
新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏（右）上午建議，減碳沒有最少、只有更少，使用核一、二、三延役加核四啟用替代煤電，一年可以減少4996萬噸的碳排放，將帶來非常大減碳成效，也可以減少產業的碳費成本。記者陳正興／攝影

國民黨立委吳怡玎上午舉行「台灣被消失的COP28真相」記者會，邀請新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏等人出席，記者會中提到近七年台灣CO2減排沒進歩，人均排放甚至比七年前還退歩，在2016年行政院成立「能源及減碳辦公室」對此更是很諷刺，7年過去了，能源產業要減碳竟變成增碳，台灣被消失的COP28真相與七年前相比煤、天然氣用量都是增加的。

專家建議，台灣若願意使用核能，使用核一、二、三延役加核四啟用替代煤電，一年可以減少4996萬噸的碳排放，將帶來非常大減碳成效，也可以減少產業的碳費成本。當COP28告訴我們，核電已被全球主要國家「認可」，能夠與再生 能源一樣的有助於減碳。台灣應面對真相做出改變，順應國際以核養綠潮流。

減碳 COP28 記者會

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