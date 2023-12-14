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關山有機稻深受稻黑椿象之苦 研究人員靠這幫忙

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
夜間燈光誘捕稻黑椿象情形。圖／台東農改場提供
夜間燈光誘捕稻黑椿象情形。圖／台東農改場提供

台東關山鎮梓園碾米廠號召農友大規模轉作有機水稻，期間卻遭逢稻黑椿象侵襲，收穫量不到原來的一半，農民苦不堪言。

為評估稻黑椿象田間族群的數量及發生情形，農業部台東區農業改良場改良組裝大型棚架燈光誘集裝置，以太陽能板發電並儲存於電池，日落後自動啟閉水銀燈，在稻黑椿象活動高峰期進行監測調查，不但解決田間用電取得不易的問題，相關監測資料可作為評估田間防治參考。

台東改良場表示，稻黑椿象曾是台灣水稻重要害蟲，關山地區水稻轉行有機栽培不用化學農藥後，稻黑椿象又逐漸回到田裡危害。國外曾有報導使用燈光誘捕稻黑椿象，但田間用電取得不易，因此台東農改場研製大型太陽能誘引裝置，從去年6月開始進行監測稻黑椿象族群變動情形。

根據去年、今年監測數據顯示，稻黑椿象最大數量出現於水稻收穫期，去年第1期作僅6至7月收穫期單一燈光誘集裝置已累計超過30萬隻，第2期作11至12月更超過50萬隻，今年第1期作6至7月也有20萬隻左右。

另次高峰出現於水稻分櫱時期，約莫在春分、秋分時節，數量約10萬隻左右，此為稻黑椿象交配活動時期。而第一期作翻耕時，使躲藏在土裡越冬的少量稻黑椿象受干擾離開田區也受到燈光誘引。

台東農改場表示，經過今年第1期作釋放卵寄生蜂及施用黑殭菌的防治措施下，今年第2期作並未監測到如之前分櫱期明顯的稻黑椿象交配活動高峰；至11月底，此時稻黑椿象數量僅有去年同期的7分之1，顯示防治措施奏效。對應田間的稻黑椿象數量確實顯著減少，幾無嚴重被害田區，收成恢復以往。

台東 農改場 農業部

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