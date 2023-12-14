華航蟬聯APEX五星級 大中華區最佳Wi-Fi獎

中華航空表示，華航追求卓越服務不停歇，十度贏得美國Global Traveler（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎；也從全球六百多家航空公司脫穎而出，連續8年獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，同時獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，獲大中華區最佳Wi-Fi獎肯定。

中華航空指出，美國知名旅遊雜誌Global Traveler在全球擁有超過50萬讀者，今年舉辦「第20屆年度讀者大調查」，透過國際商務、高端旅客票，選出全球旅遊界傑出者，華航多年蟬聯北亞最佳航空。其次，榮獲航空乘客體驗協會《APEX》2024 年五星級最高榮譽，此獎項依照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和 Wi-Fi 等5項標準，由旅客票選評比。

再者，亦獲大中華區最佳Wi-Fi獎肯定，目前777、A350、A321neo等新世代機隊皆配備機上Wi-Fi無線網路，提供多種網路流量方案，旅客可以透過信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁；其中全新區域航線主力機種A321neo更提供全機旅客免費Wi-Fi文字訊息服務。此外，再獲知名國際航空設計評鑑TheDesignAir，評選為亞洲最佳設計航空公司，同時名列全球第四最佳設計航空公司。