「帝王條款」獲獎生母親曝煎熬心情：感謝聲援、孩子不會放棄畫畫
桃園1名國中學生創作的「帝王條款」，獲全國美術大賽特優的肯定，卻被網友出征。科技專家許美華轉貼獲獎學生的母親私訊內容，學生母親透露，這兩天煩惱到睡不著，害怕孩子被同學霸凌，希望這件事情可以快點過去。
「帝王條款」獲獎學生的母親私訊許美華，感謝許美華聲援及鼓勵，「我會將您的美意傳達給孩子知道，讓他知道很多人支持他的畫作，請他不要放棄對畫畫的熱忱，我這兩天真的煩惱到睡不著，害怕他因為網路言論被同學霸凌，真的倍感煎熬，希望這件事情可以快點過去，再次的感謝您」。
許美華並分享兩人對話內容，獲獎學生的母親表示，孩子很正向，反過來安慰他們。「我有把大家對他的關心及支持穿達給他知道，他也說不會放棄畫畫」、「我真的非常感謝，在我們很無助的時候，您們願意聲援」。
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