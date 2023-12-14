靈鷲山贈龍年春聯 心道法師祝福「龍騰九運開泰平」

面對動盪多變的2024甲辰龍年，靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「龍騰九運開泰平」，期許大家回歸靈性，以安定與慈悲的力量，共同開創安泰平和的世界，寓意深遠，傳遞滿滿的祝福與正能量。靈鷲山表示，即日起，龍年春聯可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取。

今年春聯底圖加了6個五輪塔。五輪塔代表宇宙萬物生成的「地、水、火、風、空」5大元素，象徵化解地、水、火、風、空5種災難，轉為平安祥和之意，與墨寶題字相互輝映。

心道法師解釋，龍是四靈之首，能行雲布雨，影響人間五穀收成，而甲辰龍年，天體運行正值九運開頭，九運又屬火運，世界將走向急速變化，AI科技的高度發展將世界的文明推向更高峰，同時造成惡性競爭與資源剝削，還有環境污染、生態失衡、氣候變遷導致的極端天災，人們內心更為空虛焦慮和不安。期許大家在日常生活中，讓自己念念為善，處處為善，事事為善。即使人生遭逢變化，也能保持一顆靈覺本心。