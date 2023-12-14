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青農買房夯 農業版青安貸款上路2個多月貸款破百億

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部112年10月1日起推動農業版青安貸款，正式上路僅2個多月，受理1663件，金額累計100.6億元，突破百億元大關。本報資料照片
農業部112年10月1日起推動農業版青安貸款，正式上路僅2個多月，受理1663件，金額累計100.6億元，突破百億元大關。本報資料照片

為擴大協助民眾購屋成家，農業部112年10月1日起推動「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款」，由政府補助利息1碼，並由農業金融機構減收利息半碼，一段式利率為1.775%，且提供較高貸款金額及較長貸款期限，正式上路2個多月，受理1663件，金額累計100.6億元，突破百億元大關。

農業部推動農業版青安貸款，從研議規畫到正式開辦約2個月時間，10月1日上路以來，除受理金額已達百億元外，並加速審核作業流程，核貸金額達78.9億元，近8成已完成核貸。

農金署表示，推動培育農業青年人力政策，鼓勵青年務農及壯農持續從農，開辦農業版青安貸款，信用部將可同時支援青年農民從農與購屋置產資金需求，深化青年回農政策。

農金屬以台臺東縣某農會信用部承作案件為例，該農會輔導種植水稻青農，因有購置穀類乾燥機、收穫機及農業周轉金需求，從107年12月起陸續向農會申辦農機貸款，及青壯年農民從農貸款共315萬元，至今已協助農民減輕利息支出約25萬元。

農金署表示，這名青農欲落地生根，早有於在地農村購屋自住規劃，獲知信用部有承作農業版青安貸款，即刻把握機會購買房屋，並申貸1000萬元，前3年可節省利息支出約11萬元，大幅減輕貸款負擔，歡喜入厝。

青年 利息 青安貸款

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