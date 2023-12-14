快訊

美麗島民調／賴蕭配持續領先 柯盈配觸底反彈仍墊底

97歲前參謀總長劉和謙病逝 國防部將協助辦理後事

iPhone 15「延緩電池衰退」限制充電80%有用？他用3個月電池健康度結果曝

中央補助18億 花蓮高寮、玉里、崙天三橋重建2年後完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮崙天大橋在去年0918地震後，橋面斷裂落入河床中，連同高寮、玉長三橋都嚴重震損，縣府爭取中央18億元經費，已發包重建新橋。本報資料照片
花蓮崙天大橋在去年0918地震後，橋面斷裂落入河床中，連同高寮、玉長三橋都嚴重震損，縣府爭取中央18億元經費，已發包重建新橋。本報資料照片

去年918地震震壞花蓮南區的高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋三座重要橋梁，花蓮縣政府爭取中央補助近18億元，近日發包，將改建為寬度9公尺、雙向雙車道的新橋，預計最快2025年底完工。

高寮、玉長及崙天三座大橋均跨越秀姑巒溪，因地震造成橋梁多個墩柱受剪力損壞、橋梁錯位甚至傾倒。災後縣府立刻封橋，施作溪底便道暫時供民眾通行。

花蓮縣政府建設處表示，災後立即啟動勘災及專案評估重建復建事宜，經行政院公共工程委員會專案審議，核定補助近18億元，經過細部設計及招標，上月完成發包。

其中高寮大橋重建經費9.94億元，為鋼箱型簡支梁橋，重建後橋長770公尺、引道417 公尺、平面道路343公尺；玉長大橋5.28億元，重建後橋長810公尺，引道368公尺；崙天大橋2.7億元，重建後橋長430公尺，引道144公尺，玉長及崙天大橋都是預力I型簡支梁橋，結構設計採最新耐震標準。

建設處長鄧子榆說，高寮大橋舊橋寬度8.6公尺，崙天、玉長大橋都約6公尺多，三座新橋都規畫寬度9公尺，比舊橋來得寬，採雙向雙車道配置，並有排水、照明及護欄，預期最快2025年底陸續完工通車，提供更舒適安全的通行環境。

縣府表示，明里大橋也在0918地震受損，加上今年颱風接連來襲，橋面塌陷無法通行，縣府也在辦理臨時便道規畫設計，預定明年3月完工；另崙天大橋臨時便道因颱風大水被沖毀，搶修後上月15日開放通行，這個月11日起鋪設水泥路面，預計施作到20日為止，提醒民眾改道。

花蓮崙天大橋便道近日鋪設水泥路面，縣府提醒民眾施工期間改道。圖／花蓮縣政府提供
花蓮崙天大橋便道近日鋪設水泥路面，縣府提醒民眾施工期間改道。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉里高寮大橋因918地震橋梁全斷，縣府設計橋長880公尺、橋寬為9公尺，現已完成發包作業。本報資料照
花蓮玉里高寮大橋因918地震橋梁全斷，縣府設計橋長880公尺、橋寬為9公尺，現已完成發包作業。本報資料照

花蓮 地震

延伸閱讀

中央地方合力籌措3000萬元 花蓮那荳蘭部落聚會所動工

嘉市議會民進黨團總召蔡文旭病逝 8月曾獨自騎機車壯遊花蓮

國10至新威大橋新闢道路工程動土 預計118年底完工

國10延伸新威大橋工程斥資百億明動土 預計2029年底完工

相關新聞

周六起降溫一波比一波強 下周最冷、低溫跌到個位數

今天上午起各地將明顯回溫，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，太平洋高壓勢力增強，風向轉為偏東到東南風，預期大氣中層轉乾，天...

今明暖如夏 吳德榮：周末濕冷挑戰強烈冷氣團、下周二恐寒流接力

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，中南...

大陸冷高壓「少見的高」 鄭明典：台灣會被掃到邊 將明顯降溫

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大陸冷高壓完全移入天氣圖分析範圍，中心最高氣壓1072百帕，還不算極端的高，但已經算是少...

雙子座流星雨極大期這時間出現 每小時最高近150顆

今年雙子座流星雨極大期，將出現於15日凌晨3時15分，「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專表示，輻射點約今晚7時由東北方地...

台灣寒冷的日子變少了嗎？ 氣象署1張圖解惑

台灣寒冷的日子變少了嗎？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，1950至2023年長期平均下來，台灣冬半年發生寒流的天...

留住財神爺！年末下注「四大攻略」 彩券保管有竅門、這幾天財運暴漲別錯過

2023年即將結束。在一年的尾聲，稍微買個彩券，拼最後的一次手氣，或許是個可以考慮的想法。不過在買彩券前，事先做好什麼樣的準備，也關乎著是否中獎的運勢。日本媒體「All About」近來就分析，如果想在年底購買彩券，可以參考的四大攻略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。