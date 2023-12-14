中央補助18億 花蓮高寮、玉里、崙天三橋重建2年後完工

去年918地震震壞花蓮南區的高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋三座重要橋梁，花蓮縣政府爭取中央補助近18億元，近日發包，將改建為寬度9公尺、雙向雙車道的新橋，預計最快2025年底完工。

高寮、玉長及崙天三座大橋均跨越秀姑巒溪，因地震造成橋梁多個墩柱受剪力損壞、橋梁錯位甚至傾倒。災後縣府立刻封橋，施作溪底便道暫時供民眾通行。

花蓮縣政府建設處表示，災後立即啟動勘災及專案評估重建復建事宜，經行政院公共工程委員會專案審議，核定補助近18億元，經過細部設計及招標，上月完成發包。

其中高寮大橋重建經費9.94億元，為鋼箱型簡支梁橋，重建後橋長770公尺、引道417 公尺、平面道路343公尺；玉長大橋5.28億元，重建後橋長810公尺，引道368公尺；崙天大橋2.7億元，重建後橋長430公尺，引道144公尺，玉長及崙天大橋都是預力I型簡支梁橋，結構設計採最新耐震標準。

建設處長鄧子榆說，高寮大橋舊橋寬度8.6公尺，崙天、玉長大橋都約6公尺多，三座新橋都規畫寬度9公尺，比舊橋來得寬，採雙向雙車道配置，並有排水、照明及護欄，預期最快2025年底陸續完工通車，提供更舒適安全的通行環境。