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長榮航獲世界旅遊大獎肯定 奪「最佳豪華經濟艙」大獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空豪華經濟艙長程航線提供義大利知名品牌FURLA過夜包，內有牙刷組、乳液、護唇膏、耳塞、眼罩等貼心小物，陪伴旅客舒適度過長途飛行。圖／長榮航空提供
長榮航空豪華經濟艙長程航線提供義大利知名品牌FURLA過夜包，內有牙刷組、乳液、護唇膏、耳塞、眼罩等貼心小物，陪伴旅客舒適度過長途飛行。圖／長榮航空提供

世界旅遊大獎（World Travel Awards）日前於杜拜頒發年度大獎，星空聯盟成員長榮航空連續多年入圍評選名單，今年首度榮獲「亞洲最佳航空公司–2023年最佳豪華經濟艙（Asia's Leading Airline - Premium Economy Class 2023）」肯定，此外，星空聯盟也連續四年奪下「全球最佳航空聯盟（World’s Leading Airline Alliance）」。

長榮航空表示，世界旅遊大獎創立於1993年，今年正式邁入30周年，是旅行產業中最具代表性的獎項之一，透過獎項肯定旅遊和酒店產業的卓越表現，年度大獎是根據產業專業人士的評價以及消費者問卷調查結果為依據而頒發的獎項。

長榮航空於1992年創新推出「豪華經濟艙」，即介於商務艙及經濟艙之間的創新艙等，採用商務艙等級座椅，及配置椅背式個人電視螢幕，多項個人的專屬配備，甫推出即在市場上引起廣大的迴響，獲得旅客好評。

長榮航空於波音777-300ER客機提供豪華經濟艙，時尚簡潔的機艙設計與優雅新穎的配色，前後椅間距達38英吋，寬度達19.5英吋，提供寬敞的伸展休憩空間，每個座位搭載11吋觸控式LCD螢幕，加上獨家研發的高質感耳機，讓旅客暢快享受專屬的高品質視聽娛樂。

長榮航空指出，豪華經濟艙舒適的座椅空間，深受長程航線旅客的喜愛，為了符合旅客的期待，除了配置於波音777-300ER機隊外，2024下半年引進波音787-9時，也將於該機型設置新一代的豪華經濟艙服務。

豪華經濟艙的人體工學記憶型座椅，除了可用USB接口與110V AC充電座幫手機和行動裝置充電，搭配Mood Light燈光，營造情境式氛圍，讓旅客在飛行旅程中盡享平穩舒適，輕鬆入眠。

當然機上用品也是充滿亮點，包含專屬的枕頭、涼被，更與義大利知名品牌FURLA及比利時流行品牌Kipling合作過夜包，提供給台北出發和返回台北的長程航班旅客收藏，內有牙刷組、乳液、護唇膏、耳塞、眼罩等貼心小物，陪伴旅客舒適度過長途飛行。

豪華經濟艙的餐點除了較經濟艙更加豐盛，目前搭乘從台北出發的部分北美航線旅客，還能品嘗米其林推薦的与玥樓粵菜餐廳所端出的精緻主菜「黑蒜牛頰肉佐配白飯」；餐具的部分則採用長榮航空與義大利百年品牌Guzzini團隊共同開發的獨特訂製餐具，讓旅客即使在三萬英呎高空中，仍能怡然享受一場豐富的視覺與味覺饗宴。

長榮航空表示始終秉持「用心、真心、全心」的服務主軸，提供全球旅客卓越的飛行體驗，無論是飛航安全或是服務，不斷獲得全球各項評比高度肯定；英國著名航空服務調查機構SKYTRAX於今年6月也給予長榮航空「全球最佳豪華經濟艙航空公司」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」、「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」等獎項第一名的榮譽，「全球最佳豪華經濟艙座椅」也獲得第三名的好成績。

長榮航空豪華經濟艙時尚簡潔的機艙設計與優雅新穎的配色，提供寬敞的伸展休憩空間，日前榮獲世界旅遊大獎(World Travel Awards)頒發「亞洲最佳航空公司 – 2023年最佳豪華經濟艙(Asia's Leading Airline - Premium Economy Class 2023)」的肯定。圖／長榮航空提供
長榮航空豪華經濟艙時尚簡潔的機艙設計與優雅新穎的配色，提供寬敞的伸展休憩空間，日前榮獲世界旅遊大獎(World Travel Awards)頒發「亞洲最佳航空公司 – 2023年最佳豪華經濟艙(Asia's Leading Airline - Premium Economy Class 2023)」的肯定。圖／長榮航空提供
目前搭乘從台北出發的部分北美航線旅客，還能品嘗米其林推薦的与玥樓粵菜餐廳所端出的精緻佳餚，搭配長榮航空與義大利百年品牌Guzzini團隊共同開發的獨特訂製餐具，讓旅客即使在三萬英呎高空中，仍能怡然享受一場豐富的視覺與味覺饗宴 。圖／長榮航空提供
目前搭乘從台北出發的部分北美航線旅客，還能品嘗米其林推薦的与玥樓粵菜餐廳所端出的精緻佳餚，搭配長榮航空與義大利百年品牌Guzzini團隊共同開發的獨特訂製餐具，讓旅客即使在三萬英呎高空中，仍能怡然享受一場豐富的視覺與味覺饗宴 。圖／長榮航空提供
長榮航空豪華經濟艙長程航線提供比利時流行品牌Kipling過夜包，內有牙刷組、乳液、護唇膏、耳塞、眼罩等貼心小物，陪伴旅客舒適度過長途飛行。圖／長榮航空提供
長榮航空豪華經濟艙長程航線提供比利時流行品牌Kipling過夜包，內有牙刷組、乳液、護唇膏、耳塞、眼罩等貼心小物，陪伴旅客舒適度過長途飛行。圖／長榮航空提供

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