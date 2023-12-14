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開燈睡、臥室太亂會越來越胖！專家揭11個生活習慣 決定你胖還是瘦

香港01／ 撰文：白兔糖
11個影響肥瘦的日常生活習慣。(示意圖／Ingimage）
11個影響肥瘦的日常生活習慣。(示意圖／Ingimage）

究竟瘦人與胖人有什麼分別？電視節目《世界一受けたい授業》請來淺原哲子醫生，介紹11個影響肥瘦的日常生活習慣。除了食量多少，其實還有很多小習慣與身材有關。一起來看看如何通過簡單的改變，更好管理自己的身體吧！

淺原哲子醫生在節目《世界一受けたい授業》中分享了11個會影響肥瘦的生活習慣。當中會導致肥胖的習慣有4個，讓你變瘦的生活習慣有7個。到底有甚麼呢？

變胖

1 .開燈睡覺

2019年美國國立衛生研究所進行了長達5年的研究，把4萬4千位女性分成開燈開電視、微量燈光、全黑三組。研究結果指出睡覺時有燈光的兩組，胖了超過5公斤的人數比完全沒有開燈的一組多17%。開燈睡覺會讓大腦誤會有危險，從而命令身體儲存能量、變胖。反之，起床后打開窗簾，沐浴在陽光之下則有助削減體內囤積的脂肪

2 .翹腳

翹腳會讓盤骨附近肌肉衰退，導致便秘和肥胖。同樣坐姿不正確會因重力讓身體肥胖，而保持正確坐姿有輕微肌肉訓練的作用。

3.房間混亂

混亂的環境會令人精神緊張，清潔後的清新環境才會成為減肥的推動力。加上，做各種家務加起來的運動量可能比跑步更多。同時可以邊做家務邊做小運動，讓血液流通，提升減肥效果。

4.用大盤裝食物

從大盤直接進食很容易因不想浪費、要全部吃完的想法影響而吃太多。把食物分在較小的容器里可以讓食物比看起來多，即使實際的量減少了，也可以得到滿足感。

變瘦：

1 .照全身鏡

照全身鏡能清楚看到自己的身材，容易看到減肥成果，從而增加動力。

2 .食評

邊吃邊做食評可以讓進食速度下降，刺激飽腹中樞，讓你可以進食少量食物也有飽肚感。同樣，每吃一口就放下筷子可以增加嘴爵次數，讓身體更快有滿足感。

3.吃飽去超級市場、散步

吃飽后的30分鐘至1小時之間身體血糖值會提升，出門散步可以消費糖分，減少脂肪積聚。另外，飯後到超市買餸可以因飽肚感減少買不必要物資的機會。

4 .用高湯

舌頭經常積聚食物殘渣和細菌，阻隔味蕾，讓食量增加、口味越來越重。飲用昆布高湯可以清掃味蕾，讓腦部感到滿足，壓制食慾。

5 .吃喜歡的食物

減肥時不能吃自己喜歡的東西容易令人感到氣餒，所以應該通過更換料理食材保持動力。例如把漢堡扒的部分材料換成豆腐，雖然更健康也依然可以享受自己喜歡的食物。

6 .吃太飽后一天一樣吃3餐

吃太飽后的一天需要照樣一日三餐，只是將量減少。因為如果進食時間隔得太久就會讓身體誤會營養不足，而把糖分更長時間保存在體內。

7 .多喝水

減肥的時候很容易因為餓而半夜起床。這時候喝一杯水就可以讓自己冷靜，饑餓感也會降低。在進食前先喝兩倍水有助飽足感，日常多喝水也有助身體代謝。

除了以上11種習慣以外，還有不少簡單變化有助管理身材，例如進食後立刻刷牙就可以減少再吃零食、甜品的幾率等。希望可以成爲大家的參考吧！

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

生活習慣 減肥 肥胖 脂肪

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