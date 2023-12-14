周六起兩波冷氣團接力 賈新興：下周苗栗以北探8度低溫

周六起兩波冷氣團接力影響台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周三深夜至下周四清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，苗栗以北留意8度或以下的低溫，台北氣象站則有出現10度或以下低溫的機率。

他說，今明兩天西半部為晴到多雲的天氣，宜花東多雲。周六至下周一中午前有受接近強烈大陸冷氣團影響的機率，周六桃園以北及宜花有局部短暫雨，周日中部山區、北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有零星短暫雨 ，下周一中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。

賈新興表示，周日清晨苗栗以北空曠區留意10度或以下的低溫，台北氣象站則有接近12度左右低溫的機率。

賈新興說，下周二午後至下周四有受強烈大陸冷氣團影響的機率，下周二午後至下周三中午前，北北基宜有零星短暫雨。下周四至下周五天氣轉乾，宜花東為多雲到晴的天氣，其它地區晴到多雲。下周六南來水氣增多，高屏有零星短暫雨，午後嘉義以南有零星短暫雨。

賈新興說，觀察下周二午後冷空氣的強度，其中，下周三深夜至下周四清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，苗栗以北留意8度或以下的低溫，台北氣象站則有出現10度或以下低溫的機率。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。