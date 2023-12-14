糖尿病患者染新冠後血糖飆高逾4倍 醫籲接種疫苗

目前仍處於呼吸道疾病、流感、新冠肺炎的高峰流行期，台中大甲李綜合醫院新陳代謝科醫師陳昱瑋說，一名糖尿病患者原本血糖控制得宜，罹患新冠肺炎後，血糖突然飆高，從用藥控制改用胰島素才能控制，推斷是新冠後遺症引起，他呼籲65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，應該儘速接種疫苗。

陳昱瑋表示，該患者罹患糖尿病，原本都吃藥控制血糖，長期以來吃藥控制，病情想當穩定，沒想到罹患新冠肺炎後，血糖大失控，原本飯後血糖在正常值100多mg/dL，卻飆升4倍，才改用胰島素治療，血糖才逐漸恢復正常值。

陳昱瑋引用美國糖尿病研究調查指出，患者在感染新冠肺炎後，約在3到6個月內有血糖飆高、控制不佳的情形，現在也有研究顯示，新冠病毒確實與糖尿病有關，感染後而產生糖尿病的風險明顯增加，甚至轉變成新成的糖尿病，他提醒患者要特別注意，如果是高危險族，一定要打疫苗。

而糖尿病患者在飲食上更要注意，天氣轉冷，許多人愛吃火鍋取暖，陳昱瑋說，糖尿病患者一定要掌握均衡飲食原則，如果要吃鍋，要盡可能不要吃人工加工火鍋料，油脂過高的五花肉、和牛，換成板腱肉或是里肌肉，要注意油脂量、鈉含量，避免一時滿足了口腹之欲，影響血糖上的波動。

該院糖尿病衛教師鄭惠文表示，今年中秋節時，一名60多歲的患者，因為家中子女喜歡吃烤肉，家中連續烤肉一個禮拜，患者也吃了一個禮拜的烤肉，結果血糖跟著失控，後來改善飲食、吃藥控制才恢復正常。