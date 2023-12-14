周六起降溫一波比一波強 下周最冷、低溫跌到個位數

今天上午起各地將明顯回溫，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，太平洋高壓勢力增強，風向轉為偏東到東南風，預期大氣中層轉乾，天氣也普遍穩定。明天中國大陸上空有鋒面逐漸接近，受到鋒前暖區影響，各地天氣明顯偏暖，不過深夜到清晨西半部容易出現霧霾或低雲。

明天深夜到周六上午鋒面將通過台灣，柯聿寧表示，苗栗以北地區、東北部將有一波短暫降雨。隨後較強的冷空氣及華南雲系移入影響，北部將維持有雨天氣且溫度持續下滑，市區低溫晚間到周日上半天有機會降到12-13度左右。

柯聿寧表示，中南部周六上半天天候轉變還不明顯，不過由北到南、下午到晚間溫度也會有較大幅度的下降，深夜低溫也可降至13-15度。

周六晚間到周日中南部雲量較多，也可能出現零星短暫雨。預期白天高溫回溫幅度不大，中部約只有18-21度，南部20-23度，降溫都較為明顯。柯聿寧說，周日深夜到下周一清晨，配合輻射冷卻作用中南部仍有13-15度的低溫機會。

柯聿寧表示，下周一白天到下周二早上有短暫回溫、天氣稍好轉的空檔，下周二上午北方再度有微弱鋒面通過，隨後較強的冷空氣再度南下，預期北部下周二到下周三上半天為濕冷天氣，低溫降至12-14度。

他說，下周三下半天水氣減少轉為較乾冷的天氣，低溫在深夜到清晨可再降至11-12度。第二波的強冷空氣約影響至下周四深夜到下周五凌晨，期間西半部空曠地區低溫也可降至10度或以下。

柯聿寧說，周六起降溫一波比一波強，務必要有保暖的準備。