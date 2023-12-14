台灣寒冷的日子變少了嗎？ 氣象署1張圖解惑

台灣寒冷的日子變少了嗎？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，1950至2023年長期平均下來，台灣冬半年發生寒流的天數約為14天。不過若以近30年的氣候基期（1991至2020年）平均來看，台灣冬半年發生寒流的日數約為8天。可見近期台灣寒流日數的確有較為減少。

「報氣候 - 中央氣象署」表示，統計每年冬半年（9月至隔年5月）的寒流事件，在過去74年（1950至2023）當中，寒流日數最多的年份為1963年（1962年9月至1963年5月期間），共54天，其中有47天集中發生在12月至2月冬天最冷的時段。最少則為2019年，這年的整個冬天都沒有寒流低溫事件發生。

「報氣候 - 中央氣象署」分享的圖中也呈現台北日最低溫低於10度、12度和14度（含）以下的日數變化。可以發現1950至2023年間，台灣冬半年極端偏冷的寒流日數隨著年份的增加，有略微減少的趨勢，同時強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團的日數也有逐漸減少的趨勢。

●每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，會根據台北氣象站的最低溫研判寒冷等級：大陸冷氣團：12度<最低溫≦14度，強烈大陸冷氣團：10度<最低溫≦12度，寒流：最低溫≦10度。