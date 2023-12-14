今明暖如夏 吳德榮：周末濕冷挑戰強烈冷氣團、下周二恐寒流接力

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，中南部晨間易有局部霧，東半部偶有零星飄雨的機率，氣溫續升，白天暖熱如夏，早晚涼。今天北部16至30度，中部17至31度，南部19至32度、東部15至30度。

吳德榮表示，周六起入冬以來最強的極地大陸（cP）氣團向東南東移動，冷空氣主要侵襲華中以北及日韓，其邊緣仍影響台灣。

他說，周六北部、東半部有局部短暫雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降。周日北台灣濕冷，中南部白天涼、早晚冷；應注意保暖。

吳德榮表示，各國模式如歐（ECMWF）、美（GFS）、日（JMA）模擬略調強，已有大陸冷氣團的強度，並有挑戰強烈大陸冷氣團的機率；北台灣部分都會區的最低氣溫大約可降至12度左右，部分平地最低氣溫則可降至10度左右。

吳德榮說，下周一白天至周二上午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下周二下午起至周四另一股更強的冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波寒流的機率，模式模擬持續調整中，應密切觀察，不可小覷。