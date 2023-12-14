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小黃抗議記點影響生計 交長：防止累犯

聯合報／ 記者吳慧芬周湘芸／連線報導
小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」昨集結高雄，抗議檢舉魔人猖獗，危及生計。記者吳慧芬／攝影
小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」昨集結高雄，抗議檢舉魔人猖獗，危及生計。記者吳慧芬／攝影

交通違規新制6月上路，1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，全民計程車聯誼會認為違規記點影響生計、有違憲疑慮，昨南北號召百輛計程車到台北市、高雄市集結抗議，遞交陳情書；交通部長王國材表示，記點是為防止累犯，守規矩跟道安都很重要，執法已有權宜措施，希望找到平衡點。

公路局統計，交通違規新制上路，已有80萬人違規被記點、944人滿12點被吊扣駕照，違規記點項目最多為超速，其次為臨時停車。針對職業駕駛人抗議記點制度影響生計，交通部先前已暫緩路口10公尺、公車站旁和騎樓違停記點，待地方政府畫設足夠黃線及臨停車位才恢復。

全國車隊隊長張繼宇指出，儘管交通部已暫緩部分記點項目，仍希望全面重新檢討記點項目。記點未區分一般用路人與職業駕駛人，累積12點，不分輕重一律處罰吊扣駕照2個月，很可能輕微違規就讓職業駕駛無法工作生存，恐有違憲疑慮。

「每輛小黃背後都有家庭。」全國駕駛人權益聯盟協會高雄召集人林竑江說，現行交通標線，很少考量小黃司機處境，整條路紅、黃線，連臨時讓客人上下車「空間」也不給，運將們為載客被檢舉魔人連拍檢舉，「多數司機並非故意違規，給點養家糊口空間，有那麼難嗎？」

王國材表示，記點是為防止累犯繳罰款後持續違規，因應現實狀況，已要求地方政府明年6月前完成臨時停車區、停車格畫設，也因地制宜開放騎樓停車等措施。

交通部長 駕照 王國材

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