新冠疫情升溫／攔輕症沒誘因 基層盼給付更合理

「在新冠疫情期間，台灣大醫院沒塞爆，是因為基層診所攔住九成以上輕症病患。」中華民國基層醫療協會理事長林應然憂心指出，過去新冠疫情期間，由於有快篩判讀給付、居家照護以及公費用藥給付上的誘因，加上視訊診療輔助，在「攔住新冠輕症病患、避免台灣醫療體系崩潰」上，基層診所發揮很大功能。

不過，隨疫情解封、誘因減少，導致基層診所在這方面功能漸失，一旦有更強大的變種病毒入侵，後果不堪設想。

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉。本報資料照片 中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉也認為，疫情降級後，防疫措施的支付標準降低，例如不再支付電話關懷費，或施打疫苗流程繁複卻只支付一百元，降低基層防疫意願，故應提高支付標準，但防疫耗用放在健保裡，會排擠其他項目，考慮未來防疫常態化，應設立防疫基金。

「重點是沒誘因，根本沒人要快篩，沒快篩就無法確診，當然就無法及早開抗病毒藥物處方箋。」林應然說，現在流行的新冠病毒株Omicron中的ＸＢＢ比較溫和，在致死率、急重症發生率上不若初期病毒嚴重，但是，病毒強弱與病患身體狀況是相對性的，當高風險、免疫力低下或身體較虛弱族群面對這隻病毒，就算病毒較弱，一樣可能引發嚴重傷害，若沒有及時用藥，很容易演變成急重症。

對於「很少診所願意幫疑似新冠輕症病患快篩」等現象，林應然分析，新冠疫情期間，基層診所或其他醫療院所，只要「完成採檢及通報者，每一案通報獎勵費用五百元」。而現在，回歸健保給付常態，但診所醫師若要幫行動不方便，或懷疑感染新冠肺炎的病患進行快篩，一次健保給付點值一百五十點，點值以打八折計算，現金約一百廿元，再扣掉試劑成本近百元，基層診所醫師判讀、診斷收入，只有約廿元，誘因明顯低落。

此外，林應然指出，健保給付疾病快篩、確診是以病毒株種類計價，以流感快篩來說，流感一次快篩檢驗Ａ流、Ｂ流，健保給付點值為三百點，一種病毒一百五十點，但和新冠快篩相比，一次檢驗，判讀的人力與時間成本都一樣，由於只算一種病毒，只給付一百五十點，這種計價方式並不合理，建議新冠快篩的給付點值也要達三百點才比較合理，若未來考慮將一次可檢驗「流感Ａ流、Ｂ流與新冠病毒」的三合一試劑納入健保給付，試劑價格較昂貴，健保點值也建議達五百點以上，才能有足夠誘因。

黃啟嘉另指出，以年齡為要件的免費成人預防保健服務，可考慮納入染疫後三個月內者，以追蹤體內病毒量、後遺症等，提供民眾更完整照護。

林應然期待政府可多增加誘因、降低公費用藥門檻，以鼓勵基層診所在新冠快篩、及時用藥上多發揮「攔住新冠輕症」功能，若境外變種病毒入侵，台灣醫療體系才能臨危不亂、做好準備，減少醫療體系崩潰危機。