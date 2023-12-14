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北市報業公會 理監事改選

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台北巿報業公會昨改選，第三十五屆理監事合影。圖／台北市報業公會提供
台北巿報業公會昨改選，第三十五屆理監事合影。圖／台北市報業公會提供

台北市報業商業同業公會昨舉行第卅五屆第一次會員代表大會暨第一次理監事會議，選出十五席理事及五席監事，由中國時報社長黃樹德當選理事長。

第卅五屆常務理事除了黃樹德外，還包括聯合報永續工作室永續長羅國俊、自由時報副總編輯吳俊彥、工商時報副社長賀靜萍、人間福報社長釋妙熙。

理事名單則包括聯合報社長游美月、中國時報副社長王儒哲、台灣新生報社長劉長裕、前鋒招標日報社長郭慶璋、聯合報印務發行部總經理郭其安、中華日報副社長黃秋儒、自由新聞報社長袁天行、國語日報副社長鄒祥瑞、自由時報編政組主任兼報社發言人蘇宇暉、電子時報經理劉繁輝。

監事部分，經濟日報新聞部執行副總盧家鼎任常務監事，其餘四名監事為青年日報社長謝忠杰、國語日報總編輯鄭淑華、人間福報總監楊錦郁、旺報大陸中心主任陳君碩。理監事會也通過由中國時報營銷活動部執行副總經理杜智明出任秘書長。

國語日報 主任 總監

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