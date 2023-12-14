健康你我他／照顧腦麻兒 居服阿姨親切熟練

小孩出生時缺氧導致抽筋，被診斷為重度腦性麻痺合併頑固性癲癇、視覺障礙。腦性麻痺是神經性問題，因而造成口腔功能的協調不理想。從小餵食時，第一口、第二口都會被舌頭頂出來，第三口就沒力氣了，會將食物吞進去。當時醫師建議開胃造廔方便餵食及營養攝取，但考量復健及其他需求就沒有做。

民國98年小孩5歲時，社工到宅評估後，安排居服阿姨到府服務，剛開始服務的阿姨，因為不習慣餵食，小孩總是嗆咳。我們居住在中部海線地區，當時長照單位很少，如果需要的服務不能達到要求時，跟個管員討論後只能學習互相支持，因為照服員流動率高，小孩常常習慣後又要換新的阿姨，總是無奈接受。

近年長照2.0服務單位增多了，已換了3家，目前由徐阿姨服務，每次阿姨來照顧時，親切叫喚小孩後，將飯菜打成泥狀，一口一口慢慢餵，期間孩子張力大或癲癇發作時，要先停止、再繼續餵，吃一餐飯1小時以上，現在居服阿姨照顧熟練了，餵飯只要20多分鐘。

感謝政府長照政策讓家庭可以喘息，事先安排好，假日也可以跟朋友聊天放鬆，照服員是好幫手，讓孩子在溫馨環境中成長，將逆境轉換成豐美的果實。