台鐵局即將公司化，卻依舊狀況不斷， 如今更爆出有員工無照駕駛工程維修車長達近兩年，引發各界譁然。台鐵員工私下表示，台鐵長期管理鬆散，面對人力短缺衝擊，只好「借用」；逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭認為，台鐵違規情事只是縮影，台灣整體長期漠視營運安全，更令人擔憂。

台鐵不具名從業人員表示，這些違規情事，凸顯台鐵長期管理鬆散，尤其公司化在即，人力又大幅流失，不能排除主管層睜一隻眼閉一隻眼，甚至是下指導棋明示或暗示授意、放准違規。

台鐵企業工會研究組長林佑哲則說，駕駛執照核發歸由鐵道局後，審核標準雖和過去相同，但審核速度卻如牛步，有些甚至一拖就是半年，有「卡照」之嫌。另外推測鐵道局當前查核人力不敷立即上手，仍是「摸石頭過河」。

林佑哲說，台鐵各種車輛有不同駕駛執照，應按車種、執勤任務區分查核速度；其次，畫分駕駛年資，若是新手駕駛查核時間拉長，才較符合常理。工會在內部多次反映，建議鐵道局的監理制度要更全面兼顧，可比照民航局對機師的審理方式，授權給專業對象查核，否則淪於閉門造車，徒增執照核發空窗期。

不過鐵道局反駁，強調鐵道局依法監理，辦理審查作業，查核也不能任意放行，學科考試由鐵道局辦理，技術問題尊重專業，術科考試委託台鐵辦理，不清楚何來「卡照」之說。鐵道局強調，工會若有疑慮要正式提出。

對於遭指查核人力不足，鐵道局營運監理組長徐榮崇說，編制四十二名鐵道監理檢查員名額，目前有廿九位，將持續積極招募。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，台鐵相關疏漏，可能是長年未改的積習，只是現在才被查出。改制公司在即，台鐵應全面檢視類似問題，妥當改善長年弊端，建立賞罰分明企業文化，相信相關違規情事有望減少。

鍾慧諭則呼籲台鐵，應拿出態度解決問題，將安全的ＤＮＡ深刻植入內部，設法讓所有員工嚴謹看待此事。