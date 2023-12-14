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觀察站／僥倖輕忽 台鐵公司化蒙陰影

聯合報／ 記者邱瓊玉
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照

為了改革台鐵，翻轉百年沉痾，台鐵局即將在明年元旦改制為國營台鐵公司，台鐵局近日來也數度「大內宣」，強調台鐵做了多少改革，但鐵道局監理稽查卻如同照妖鏡一般，暴露出台鐵的問題，不僅有行車人員體檢不合格，行前酒駕也未如實執行，甚至還有員工無駕駕駛工程維修車長達近兩年，凸顯台鐵這種換湯不換藥的改革，也讓國營台鐵公司的前景蒙上一層陰影。

隨著公司化在即，台鐵數度發新聞稿宣傳安全改革推動成效，不僅找來日本鐵道安全專家開研討會，營運安全處將變成正式編制，調度總所將升級為行控處，還推司機員違規記點制，看起來煞有其事，甚至就連交通部長王國材昨也喜孜孜地表示，台鐵事故件數已在降低，但對比鐵道局的稽查開罰結果，實在諷刺。

無照駕駛工程維修車，有可能撞上客車，如果出事釀禍，誰該負責？行前酒測應是ＳＯＰ的一環，就像呼吸喝水一樣，每天出車前都該執行，執勤緊湊、酒測器故障怎麼會是藉口？行車人員體檢不合格更難以想像，難道台鐵的規定都是寫好看的嗎？

台鐵最大的問題始終在「人」，過去數次事故，幾乎無一不是人禍，上至管理階層，下到基層人員，其風險管理觀念之低落，更長期為外界所詬病。

日本鐵道專家松本創今年九月應台鐵局之邀來台時，曾特意提醒「公司化不代表就能解決所有問題」，言猶在耳。眼看國營台鐵公司距離掛牌倒數僅剩下兩個多禮拜，當台鐵僥倖輕忽的組織文化，只求做到、不求做好，凡事都在賭運氣的行事作風一天未改變，又怎麼能讓人期待新的台鐵公司？

台鐵 鐵道 日本

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