3件安檢出包 台鐵被罰210萬

國營台鐵公司即將在明年元旦掛牌，安全改革能否落實成為各界關注焦點。交通部鐵道局九月針對台鐵局安全檢查，不僅發現有五名人員無照駕駛工程維修車近兩年，甚至還派任超過五十名體檢不合格或未經技能檢定人員擔任行車人員，另有逾十名維修工程車駕駛及乘務人員未執行行前酒測，三案累計開罰二一○萬元。這也是鐵道局有稽查權以來，開罰首例。

台鐵局回應，對於違規情事均已完成複檢，日後將加強查核，不再發生違反規定情事。

鐵道局營運監理組長徐榮崇說，台鐵駕駛以往都持台鐵自行核發工作證執行任務，二○二一年「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則」公告實施後，列車駕駛員須領有合格駕駛執照，客、貨列車駕駛按規定辦理。

不過，鐵道監理檢查員今年九月中旬稽查台鐵局工務、電務單位派任工程維修車駕駛情況，發現有五人未取得鐵道局核發的鐵路列車駕駛執照，卻於去年起無照駕駛，違反「鐵路法」，對台鐵局開罰卅萬元。

除了五人無照駕駛工程維修車外，鐵道局同日也查出，台鐵局派任體格檢查不合格或未經技能檢定人員擔任值班站長、列車長、工程車指揮員等行車人員，違規人數逾五十人，開罰一二○萬元。

今年九月下旬，鐵道局再查出台鐵局維修工程車的駕駛以及乘務人員，超過十人未執行行前酒測，同樣違反鐵路法規定，開罰六十萬元。

據悉，台鐵局稱「酒測器故障未處理」及「執勤緊湊」所致。但徐榮崇強調，違法就是事實，違者不得繼續派任，針對台鐵局九月違規三案，均要求立即改善；二一○萬元罰款，台鐵局已繳清。

另外，台鐵今年五月也傳出有二線主管無視自身駕駛資格逾期未檢，已無駕駛列車資格卻私自從板橋站開故障列車至樹林調車場，雖列車不載客，但被質疑罔顧安全；台鐵當時稱調查確認無駕駛資格，將記過懲處，但台鐵局營運安全處長林景山昨卻說查無違規情事。

徐榮崇說，經查台鐵局並未派任該人員駕車，是該員自己開車，且駕駛資格無疑義，因此無法以「台鐵局派任」為由開罰，已要求台鐵局避免類似情事發生。

對於台鐵安全改革，交通部長王國材直言，台鐵長達一三六年的問題可能無法一次處理完，但會持續進行。