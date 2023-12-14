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防缺藥 藥品監測下月上線
藥品短缺，衛福部食藥署建置藥品市場監測系統，與國內九家大型中盤藥商合作，協調藥品供應，預計明年一月上線。監測項目含慢性病用藥、藥局常規進貨藥品，但基層藥師直言，缺藥問題是分配不均，應將原廠供貨情形納入監測。
食藥署藥品組簡任技正楊博文說，藥品市場監測系統預計本月完成測試，明年一月上線，目前跟台灣九家規模較大中盤藥廠合作，請藥廠把每天庫存資料介接到新系統，未來會委託公會協助監測中盤藥商藥品供應情形，提供醫療機構或藥局等查詢。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，九大供應商約占總供應量五成。
開業藥師沈采穎說，抗生素、血糖及心血管疾病用藥輪流缺貨，精神科用藥「敏特思」缺了近二個月，如果患者被迫更換用藥，治療效果可能會受影響；食藥署一直都是缺藥了才解決，且有時缺藥是分配不均所致，藥品市場監測系統沒辦法改善。
她指出，中盤商每月進貨，但不確定供應商次月是否供貨，應監測藥廠或供應商，不是中盤商；另外，藥品供應比例應是醫院跟診所、社區藥局「四、三、三」，但廠商跟醫院簽約，若貨源不足，第一優先全部供貨給醫院。
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