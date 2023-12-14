社工師懲戒 基層憂辦小不辦大

衛福部社工司公布「社會工作師懲戒及懲戒覆審委員會設置審議辦法」，未來取得執照的社工師，若被依法第十七條規定送至懲戒委員會，最重恐遭撤照處分。但基層社工對懲戒公平性提出擔憂，認為該辦法規定懲戒委員由地方社會局聘僱，擔心「辦小不辦大」。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，懲戒辦法訂定為了讓程序更具體，懲戒委員會委員組成，依法須有法學、社會人士等多元身分背景，此設計與其他專業人員懲戒委員會設置一致。移送懲戒的條件，依照「社工師法」第十七條，違反倫理準則或業務重大過失等，才由社工師公會或主管機關移付懲戒。

「倫理懲戒不能大小眼。」高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，工會近期接獲投訴，靖娟基金會未依規定發給社工人員年終獎金，應將名列民進黨不分區立委首位的靖娟執行長林月琴送至懲戒委員會。工會日前向衛福部反映，懲戒應由中央聘任委員執行，避免私相授受，或遇到主管、有背景者就轉彎，但未被採納。

衛福部社家署長簡慧娟表示，該案本質是「認知落差」，已請基金會把差額補足；是否移送懲戒，應由地方主管機關定奪。林月琴則指出，「我們確實有不盡完美之處，但對於指控感到難過。」依地方合約發給年終獎金，以考績為依歸，且差額已全數繳回，希望各界別因政治因素抹殺基金會的努力。