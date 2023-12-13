吉豚屋「炸蝦聖誕樹」上桌 還有「海陸四重奏」登場

因應聖誕節來臨，連鎖豬排丼「吉豚屋」首次推出以酥炸海老堆疊而成的「蝦趴海老聖誕樹」。12月14日起，也將推出一次享有4種炸物的「海陸四重奏」。另外針對桃園機場店，還推出限定款「腰內豬排三明治」以及「雞蛋沙拉三明治」，方便旅客品嚐。

吉豚屋所推出的「蝦趴海老聖誕樹」以4隻酥炸海老堆疊而成，撒上日式海苔粉，頂端放上特製星星造型胡蘿蔔，宛若一棵小小聖誕樹。「蝦趴海老聖誕樹」原價每棵196元，12月15日至12月25日期間，凡點任一主餐，即可享99元加購優惠價，會員還可以加碼參加聖誕抽獎活動。

12月14日至1月31日期間所推出的「海陸四重奏系列」，內含有里肌豬排、腰內豬排、炸海老、酥炸魚等4種招牌炸物，帶給民眾豐富的享受。系列中的「全品項旗艦海陸丼」每份289元；「全品項旗艦海陸定食」每份329元；「全品項旗艦海陸咖哩」則為每份359元。

針對出國旅客追求效率的用餐需求，吉豚屋也於桃園機場店推出限定特色三明治，總共「腰內豬排三明治」以及清爽系的「雞蛋沙拉三明治」，兩款三明治均搭配有黑天使奶茶，每套售價180元。另外還有機場限定的「炸物綜合餐」，內含炸里肌、酥炸腰內、酥炸海老、唐揚雞與2杯飲品，每套599元。