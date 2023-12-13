快訊

以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉豚屋「炸蝦聖誕樹」上桌 還有「海陸四重奏」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉豚屋推出的「蝦趴海老聖誕樹」，加購優惠價99元。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出的「蝦趴海老聖誕樹」，加購優惠價99元。圖／吉豚屋提供

因應聖誕節來臨，連鎖排丼「吉豚屋」首次推出以酥炸海老堆疊而成的「蝦趴海老聖誕樹」。12月14日起，也將推出一次享有4種炸物的「海陸四重奏」。另外針對桃園機場店，還推出限定款「腰內豬排三明治」以及「雞蛋沙拉三明治」，方便旅客品嚐。

吉豚屋所推出的「蝦趴海老聖誕樹」以4隻酥炸海老堆疊而成，撒上日式海苔粉，頂端放上特製星星造型胡蘿蔔，宛若一棵小小聖誕樹。「蝦趴海老聖誕樹」原價每棵196元，12月15日至12月25日期間，凡點任一主餐，即可享99元加購優惠價，會員還可以加碼參加聖誕抽獎活動。

12月14日至1月31日期間所推出的「海陸四重奏系列」，內含有里肌豬排、腰內豬排、炸海老、酥炸魚等4種招牌炸物，帶給民眾豐富的享受。系列中的「全品項旗艦海陸丼」每份289元；「全品項旗艦海陸定食」每份329元；「全品項旗艦海陸咖哩」則為每份359元。

針對出國旅客追求效率的用餐需求，吉豚屋也於桃園機場店推出限定特色三明治，總共「腰內豬排三明治」以及清爽系的「雞蛋沙拉三明治」，兩款三明治均搭配有黑天使奶茶，每套售價180元。另外還有機場限定的「炸物綜合餐」，內含炸里肌、酥炸腰內、酥炸海老、唐揚雞與2杯飲品，每套599元。

吉豚屋推出「海陸四重奏系列」，每份289～359元不等。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出「海陸四重奏系列」，每份289～359元不等。圖／吉豚屋提供

桃園機場 聖誕樹

延伸閱讀

機場公司發表「疫後的展翅」桌曆 2024旅運量上看4千萬

炸得粉嫩+外酥內軟！ 東京新宿「eggslut」洛杉磯人氣熱門店 必嚐鮭魚排蛋三明治

MLB／大谷爭奪戰剩4+1隊 若選巨人有終生免費三明治

【重磅快評】當保全人員「統治」著桃園機場

相關新聞

吉豚屋「炸蝦聖誕樹」上桌 還有「海陸四重奏」登場

因應聖誕節來臨，連鎖豬排丼「吉豚屋」首次推出以酥炸海老堆疊而成的「蝦趴海老聖誕樹」。12月14日起，也將推出一次享有4種...

社工師懲戒辦法上路 基層憂「辦小不辦大」 

衛福部社工司本周公布「社會工作師懲戒及懲戒覆審委員會設置審議辦法」，未來取得社工師執照的社工師，若被依母法第17條規定，...

周海媚病逝傳罹紅斑性狼瘡 醫指「這些狀況」易誘發：如魔術師難防

「最美周芷若」香港女星周海媚病逝，外傳生前長期受紅斑性狼瘡困擾。三軍總醫院內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，紅斑性...

小犬災後蘭嶼仍有4千噸廢棄物 環境部補助盼3個月清完

今年10月小犬颱風影響台灣，其中又以蘭嶼首當其衝，頻傳屋頂掀飛、車子被吹翻等災情，環境部環管署表示，災後即刻啟動專案清運...

賀統一超商連續5年入選「道瓊永續指數」！7-ELEVEN限時4天推優惠

統一超商營運綠實力國際大放異彩，今年連續第5年入選「道瓊永續指數」（全球最具公信力永續評比之一），全台唯一零售業者入榜。...

北巿報業公會改選 第35屆理監事名單出爐

台北市報業商業同業公會今天在天成飯店舉行第卅五屆第一次會員代表大會暨第一次理監事會議，選出十五席理事及五席監事，由中國時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。