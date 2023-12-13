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周海媚病逝傳罹紅斑性狼瘡 醫指「這些狀況」易誘發：如魔術師難防

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
周海媚離世，一代女神殞落。圖／摘自微博
周海媚離世，一代女神殞落。圖／摘自微博

「最美周芷若」香港女星周海媚病逝，外傳生前長期受紅斑性狼瘡困擾。三軍總醫院內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，紅斑性狼瘡像魔術師一樣，症狀多樣，難以預防。台灣約有2.4萬名紅斑性狼瘡患者，以20至49歲女性居多，全身所有器官都可能遭受攻擊，其中腎臟遭攻擊患者約占3成。

據衛福部健保署重大傷病公開資料，截至2023年7月底，領有重大傷病卡的全身性紅斑性狼瘡病患有2萬4686人，好發於20至49歲女性，過半病友因治療副作用不適被迫放棄工作，紅斑性狼瘡患者男女比為1比9，台灣每10萬人約有97.5人罹患紅斑性狼瘡。

盧俊吉說，紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，先天基因異常及後天環境因素皆可能是致病原因，紅斑性狼瘡症狀多變，身體所有器官都可能受攻擊，攻擊器官不同，對生命威脅也不同。以腦部、心臟、腎臟、血管受攻擊較嚴重，當出現心臟或神經性攻擊，死亡率最高，肺部攻擊惡化至瀰漫性肺出血，死亡率也可達4成。

另外，台灣醫界較關注紅斑性狼瘡對腎臟發起攻擊，約占3成患者，雖死亡率約1成左右，但腎臟發炎嚴重，可能導致洗腎。

周海媚曾表示自己有「血小板偏低老毛病」。盧俊吉說，紅斑性狼瘡也會導致血小板過低，約占整體患者兩成。紅斑性狼瘡患者出現血小板過低或白血症，可能造成溶血，患者四肢、身上可能出現莫名的出血小紅點，約占整體患者20%，全世界個案數不到5萬人。

血小板過低的患者死亡率不到一成，但盧俊吉強調，紅斑性狼瘡病程難以捉摸，有時候會不發則已，一發不可收拾，常有患者大部分時間症狀都控制得宜，卻因夏天曬太陽照射到紫外線、冬天流感病毒、黴漿菌等感染，或熬夜唸書、工作量大等，誘發難以預測攻擊部位的紅斑性狼瘡。

紅斑性狼瘡 患者 死亡率 周海媚

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