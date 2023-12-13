小犬災後蘭嶼仍有4千噸廢棄物 環境部補助盼3個月清完

今年10月小犬颱風影響台灣，其中又以蘭嶼首當其衝，頻傳屋頂掀飛、車子被吹翻等災情，環境部環管署表示，災後即刻啟動專案清運作業，全數集中暫置約4000噸廢棄物，因數量龐大且受東北季風影響船舶易停駛，環境部將補助台東縣政府費用，加速辦理災後廢棄物運回台東處理，並以3個月內清理完畢為目標。

環管署指出，風災後即刻與台東縣政府啟動專案清運作業，共動員184人次進行環境整頓與清運，集中暫置約4000噸廢棄物。

目前已協調當地人力，協助廢棄物分類以加速裝袋作業；海運部分，協調相關業者以專船方式，克服冬季海象困難，以達到每周至少清運160噸、最高480噸目標。後續可燃物將送至台東焚化廠處理、資收物交付回收商，剩餘廢棄物則送至蘭嶼衛生掩埋場。

環管署表示，以往蘭嶼當地產生的垃圾是由中央補助轉運費，運回台灣本島處理，本次風災暴增的廢棄物量，超過當地1年產生量的3倍，遠超過蘭嶼與台東間正常海運量能。目前安排，期望可在3個月內完成4000噸災後廢棄物清理，相關增加費用，環管署允諾加碼補助台東縣政府。