賀統一超商連續5年入選「道瓊永續指數」！7-ELEVEN限時4天推優惠

統一超商營運綠實力國際大放異彩，今年連續第5年入選「道瓊永續指數」（全球最具公信力永續評比之一），全台唯一零售業者入榜。7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共創永續生活，感謝消費者攜手永續之路，以使用循環杯、自帶餐具、購買天素地蔬等具體行動支持環境減塑、低碳飲食等，讓永續與生活無縫連結，共創美好環境。

為感謝消費者共創永續榮耀，7-ELEVEN自12月14日至12月17日購買「天素地蔬」指定冷藏鮮食商品加贈10% OPEN POINT點數，統一H2O WATER無標純水（600ml／24入）整箱優惠價170元（原價432元）。CITY系列飲品則推出燕麥系列任選買2送1、大杯熱卡布奇諾、大杯濃萃美式咖啡／英式紅茶（冰熱不限）可享同品項買1買1，當筆租借循環杯購買濃萃美式咖啡可享30元優惠價，活動期間使用自帶杯購買CITY系列現調飲品現省7元。 7-ELEVEN自12月14日至12月17日推出指定CITY系列飲品優惠，當筆租借循環杯購買CITY CAFE濃萃美式咖啡可享30元優惠價。圖／7-ELEVEN提供 「統一H2O無標純水」符合國家級標準CNS12852檢驗認證，減少標籤塑料。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自12月14日至12月17日購買「天素地蔬」指定商品加贈10% OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自12月14日至12月17日推出統一H2O WATER無標純水（600ml／24入）整箱優惠價170元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自12月14日至12月17日推出「統一超商五度入選DJSI道瓊永續指數」指定商品優惠活動。圖／7-ELEVEN提供