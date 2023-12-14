秋冬疫情升溫！攔截新冠 醫籲防疫預算常態化

目前全球新冠疫情來到高點！台灣死亡病例上周新增三十四例，也是近期新高，疾管署預估，明年（二○二四）一月中旬達到感染高峰，依據最新統計，國內新冠重症病例數在上周（十二月五日至十二月十一日）新增二三二例，為流感重症的十五至十六倍之多。由於秋冬有多種病原體作亂，醫界擔憂，照這樣的情勢演變，基層診所攔不住新冠肺炎的輕症患者，將造成病房占床率「壓力山大」，恐排擠其他病人的治療權利。

醫界建議，在指揮中心解編、沒有預算情形下，應該仍要設立防疫基金，或讓預算常態化，針對診所端要提出更合理篩檢誘因，加強輕症患者攔截，以防變種病毒入侵、疫情捲土重來。

新冠威脅遠勝流感

「新冠重症病患人數從來沒有少過！」台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀指出，根據近期數據顯示，與流感重症人數相比，國內新冠重症病例數是流感重症病例數的八至十五倍，代表新冠威脅遠遠高於流感。

此外，陽光耀強調，新冠及流感重症以侵襲六十五歲以上長者為主，且容易導致死亡。從今年三月廿日統計起，新冠感染者產生併發症者，六十五歲占近八成、死亡者約占九成；流感重症的年齡比率，六十五歲占約六成、死亡者占六成四。顯示六十五歲以上的老人家，不僅要提防流感，更要小心新冠威脅，其中，新冠重症造成的高齡死亡比率更是遠超過流感，令人憂心。

中華民國基層醫療協會理事長林應然也觀察到，目前台灣流行的病毒、致病菌除了新冠病毒、流感病毒，還包括黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）、鼻病毒、副流感病毒等。

以基層診所來說，除了流感，多數診所都沒有針對其他呼吸道傳染性疾病篩檢，因此無論診斷、用藥都是靠臨床醫師判斷，特別是新冠肺炎，現在也較少診所會進行快篩，確診的人自然就變得較少，想要達到「攔住新冠輕症」，並且能「精準診斷、用藥」就變得困難。

新冠仍在社區流行

上述現象讓後線的醫療端壓力很大，台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，秋冬往往是醫院病房占床率最緊繃時期，醫療端壓力已非常沉重，目前新冠肺炎仍在社區流行，未來病房占床率將更高，恐影響到癌症、免疫力低下患者的治療時程，除了醫院病房成重災區之一，其他高風險病患就醫也會受排擠，環環相扣下，恐怕是惡性循環的開端。

對此，林應然認為，若能調高基層診所端的篩檢、診斷等相關健保給付點值、提升用藥可近性，並多增加誘因，基層診所便能發揮功能，協助輕、中症病患盡快接受治療。

高風險者易變重症

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉說，若是氣喘等呼吸道疾病患者感染新冠、流感，不僅有很高的機率演變成重症，還會加重既有症狀，且「新冠肺炎誘發氣喘的比率較高，約千分之一至五百分之一」，若未及早確診、用藥，後續往往更棘手、更複雜。

談到防疫相關費用來源，黃啟嘉建議，運用防疫基金模式或可幫助防疫預算常態化，防疫工作也能永續運作；陳宜君也建議，疫後感染科醫師的培訓也需更重視。醫界期待未來防疫用藥、篩檢試劑等物資可穩定供應，輕、中症病患也可及早確診、用藥，保障國人健康。