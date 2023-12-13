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高鐵明年4月起調薪平均4.9％ 部分新人起薪最高增7500元

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵明年4月起調薪平均4.9%，部分新人起薪最高增7500元。示意圖。圖／本報資料照片
高鐵明年4月起調薪平均4.9%，部分新人起薪最高增7500元。示意圖。圖／本報資料照片

台灣高鐵今天宣布，董事會完成「113年度調薪作業原則」案審議，明年4月起調薪，平均調幅達4.9%，並將有超過一半員工調薪可達5%以上，本次調薪超過2015年以來歷次調薪幅度。另外，明年1月底發放2.3個月年終獎金、今年底加發「營運激勵金」每人1萬2000元；明年起，部分特定職務新進人員起薪調薪3000至7500元不等。

台灣高鐵指出，本次調薪原則依國內外經濟情勢、薪酬競爭力，以及疫後高鐵營運績效與業績展望等因素進行評估，同時參酌個人績效評等、職位/職級等標準辦理。

此外，明年1月1日起，針對一般維修、行控、號誌通訊與電力維修等部分特定職務新進人員，調高起薪，提升高鐵人才招募競爭力，經參酌各類特定職務市場稀缺與薪酬競爭力後，進行3000至7500元不等起薪調整。

台灣高鐵指出，以一般新進維修人員為例，起薪將由3萬7500元增至4萬500元；號誌通訊、電力等稀缺人才，新進人員起薪更將一舉調升至4萬5000元。另將同步檢視目前已擔任上述職務同仁薪資標準，給予適度調增。

高鐵 競爭力 績效

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