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環境部表揚企業綠色採購 聯合報獲頒績優獎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今天辦理「111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由次長施文真（左）親自頒獎表揚，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影
環境部今天辦理「111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由次長施文真（左）親自頒獎表揚，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影

環境部為表揚機關及民間單位對綠色採購的支持及努力，今天辦理「111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，由政務次長施文真頒獎表揚11處機關綠色採購評核特優單位及143家民間企業團體綠色採購績優單位，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎。

環境部自1992年起推動環保標章制度、2002年推動機關實施綠色採購，2007年再將綠色採購擴及至民間企業，經過多年的宣導及努力，2022年機關綠色採購總金額達109億元，民間企業及團體綠色採購也逐年提升，2022年達596億元，較2021年523億元提升73億元。

本次獲獎綠色採購評核成績優等且滿分的機關，有勞動部、海洋委員會、台北市政府、新北市政府、桃園市政府、台南市政府、高雄市政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、金門縣政府及澎湖縣政府等11處機關；民間綠色採購推動上，2022年有143家民間企業及團體綠色採購申報金額逾5000萬元，企業家數達近年新高。

聯合報也獲頒本次企業綠色採購績優獎。聯合報2022年綠色採購總金額為2億2392萬元，在全國143家受表揚企業中名列第59名，今天由永續工作室行動組總監蕭繡婉代表領獎。

環境部表示，近年來公、私部門、各行各業不懈努力下，已逐步奠定我國綠色消費市場，感謝各獲獎機關與民間企業及團體配合積極推動綠色採購，促進我國綠色消費及發展；藉由公開表揚提升獲獎企業形象，並希望其成為業界領頭羊，引領其他企業效法，完整綠色供應鏈，提升國人對綠色消費的認同、擴大綠色服務，進而邁向淨零綠生活。

環境部今天辦理「111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由次長施文真（左）親自頒獎表揚，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影
環境部今天辦理「111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由次長施文真（左）親自頒獎表揚，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影

綠色消費 環境部

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