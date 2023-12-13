壞膽固醇是健康兇手？醫揭膽固醇「3好3避」飲食原則

56歲的銀行業主管林先生，在健檢時發現總膽固醇（TC）與低密度脂蛋白（LDL）都超標，且頸動脈有多處動脈粥狀硬化斑塊生成。要控制膽固醇數值，除了良好生活品質，避免抽菸、喝酒，聯安診所心臟血管內科主任醫師施奕仲提出「三好三避」的飲食原則，遠離血管阻塞、中風、心肌梗塞等心血管疾病。

三多分別為：多攝取含Omega-3不飽和脂肪酸的食物、多攝取高纖維食物、多攝取富含抗氧化植化素的蔬菜。三避則是避免過度攝取精緻糖份、避免攝取過量動物性飽和脂肪酸以及避免攝取反式脂肪。

施奕仲以運輸車譬喻低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇），低密度脂蛋白把膽固醇分子送往身體所需各處，如細胞膜的構成、荷爾蒙的生成、脂肪的消化等；但若是LDL數量太多，則容易堵塞血管。而LDL又可進一步細分成，脂蛋白原ApoA1、脂蛋白原ApoB及其比值、小顆緊密低密度脂蛋白（sdLDL）、氧化型低密度脂蛋白（oxLDL）等。

施奕仲說， 血管中已經有動脈粥狀硬化斑塊者，膽固醇控制要更嚴格，比如LDL一般人數值可以維持在 <130 mg/dL內，但是根據動脈粥狀硬化的嚴重程度不同與風險因子多寡，有些必須要控制在100 mg/dL，甚至70mg/dL以下。

施奕仲提出「三好三避」的飲食原則，Omega-3不飽和脂肪酸能協助下降三酸甘油脂並上升好的膽固醇，改善LDL的品質，代表食物如鮭魚；而植化素如茄紅素、胡蘿蔔素、薑黃素、花青素等，透過抗氧化與抗發炎的機制，也能有效改善LDL的品質。

施奕仲提醒，市面上食品有些會以氫化植物油、植物性乳瑪琳、人造奶油、植物性乳化油、精製植物油等別名替代「反式脂肪」這四個字，反式脂肪會增加LDL的量，惡化LDL的質，因此挑選上要特別注意。