公益首創！全聯急難救助專案導入SROI分析 發揮5.6倍社會影響力

全聯慶祥慈善事業基金會秉持「在地第一線急難救助窗口」使命，10年來已幫助超過4.5萬戶家庭度過難關，並發送3.1萬多張愛心福利卡，歷年累積捐贈金額高達6億6千萬。今年全聯慶祥基金會進行國內首見的「SROI公益投資社會報酬」調查分析，結果指出急難救助專案的SROI指數為5.6，意味著每投入1元的資源，能產生5.6元的社會價值。

「全聯急難救助」專案分為「緊急生活扶助」、「醫療補助」和「喪葬補助」3個項目，依據社工面訪評估，除了一次性救助金的支援，會再視情況加發每月1000元的「愛心福利卡」，提供6個月的物資援助，使有物資需求的個案能夠減輕經濟開支並保有中長期的生活穩定。

選在全聯急難救助專案開辦10周年之際，為了衡量專案的社會效益，全聯特別導入SROI分析機制，呈現專案為社會帶來的效益，從報告可發現前4大的效益來源，有9成以上來自於「同時領有急難救助金與愛心福利卡之受益者」。團隊在調查期間與受助家庭訪談中了解到，不僅讓家庭經濟狀況立即被減緩，社工在家訪和補助期間的持續關懷，更讓受助者擁有備受尊重的暖心感覺。因此歸結出前4大效益分別為「降低心理壓力」、「減少孤立感」、「降低經濟壓力」、「感到開心」，恰好也與全聯急難救助專案的目標完全相符。

全聯慶祥基金會與其他急難救助單位最大的差異在於，聘用高達24名全職社工，並支援社工能夠致力投入專案服務，再加上結合通路力量，全台近1200家全聯門市就是救助窗口，服務地點連離島都包含在內。並且，除了現金補助，也透過「愛心福利卡」的發放，讓受助民眾可以前往全聯門市自由採買生活所需；在生活穩定後，有意願求職的受助家庭還可透過參加「全聯職場體驗」活動，協助就業媒合。