提觀光立國6面向 賴清德：陸客來台旅遊絕對安全受尊重

疫後觀光復甦，台灣觀光協會今舉辦成立67周年捐贈人年會，副總統、民進黨總統候選人賴清德出席表示，觀光是無煙囪工業，要秉持觀光立國決心、讓觀光產業走進世界。他也提出觀光立國6大面向，其中更喊話，在兩岸對等尊嚴互惠原則下，「我們的門永遠是開的」，歡迎陸客來台旅遊，絕對安全、受尊重。

台灣觀光協會今舉辦成立67周年捐贈人年會，開放產官學界共同交流，除邀請副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材及觀光署署長周永暉出席，也邀請中華文化總會秘書長李厚慶，以及全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council,GSTC）總經理岳湖(Roi Ariel)，分享創意行銷台灣與推動永續觀光趨勢。

賴清德今出席活動也提出觀光立國6大面向，包括以觀光立國為目標，盡快回到1000萬人次國際觀光客目標 ；達到部部有觀光，並結合地方政府發展觀光主流化，打造國際觀光品牌；讓地方觀光資源充分展現，進行區域性合作，推出跨區域旅遊產品。

另外，為研究調查及人才訓練，應成立觀光研訓暨國際推廣專責機構， 強化市場研究調查、人才培育訓練及積極推廣國際行銷；觀光旅宿、中小型旅行業面臨困境，協助數位轉型與國際競爭接軌；在兩岸對等尊嚴互惠原則下，「我們的門永遠是開的」，歡迎中國大陸的朋友來台灣旅遊，絕對安全、絕對受尊重，也絕對會是非常棒的旅行。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，疫情改變國際社會秩序及對旅遊認知，台灣從逆風到迎風逐步受到很多國家關注，現在已是國際旅客熱烈搜尋旅遊目的地之一，但迎接旅客到來，品質跟數量要並重，台灣有很多獨特景觀跟風貌，要永續發展除了政府資源投入，業者本身也必須做好產品服務及品質。

行政院副院長鄭文燦也說，今年國際觀光客來台目標為600萬人次，感謝各部會通力合作，預計這周就能達標，希望未來旅遊能提高深度及服務品質，推動台灣多元觀光方向，包括美食、運動、生態、自行車及雙鐵旅遊等，希望在這幾個方面加強。

針對旅宿業缺工方面，鄭文燦指出，旅宿業缺工採用很多種方案，包括交通部及勞動部都有推出就業媒合及缺工補貼，希望促進中高齡就業，目前還有一定缺口，會跟旅宿業保持最好溝通、評估，一旦有方案會正式對外宣布，會重視觀光永續方展，配合國內外各項數字成長提供足夠能量。

台灣觀光協會67週年慶祝茶會下午舉行，副總統賴清德出席致詞提出6個具觀光立國的具體做法，希望打造獨一無二的台灣觀光品牌。記者曾吉松／攝影

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