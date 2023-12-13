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百輛小黃不滿記點集結凱道 王國材：記點是為防止累犯

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」，要求國家政府重視計程車駕駛之工作權與生活生計，並向總統府遞出請願書。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」，要求國家政府重視計程車駕駛之工作權與生活生計，並向總統府遞出請願書。記者黃義書／攝影

交通違規新制6月上路，1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，全民計程車聯誼會認為違規記點影響生計、有違憲疑慮，今天號召100多輛計程車駕駛至凱達格蘭大道集結，並派代表至總統府遞交陳情書。對此，交通部長王國材表示，記點是為了防止累犯，守規矩跟道安都很重要，在執法上已有權宜措施，希望找到平衡點。

交通違規新制6月上路，1年內違規記點滿12點，將吊扣駕照2個月，先前面對職業駕駛人抗議影響生計，交通部暫緩路口10公尺、公車站旁和騎樓違停記點，待地方政府明年6月前畫設足夠黃線及臨停車位才恢復。但有不少計程車駕駛人認為應全面檢討記點項目，且記點剝奪工作權有違憲疑慮。

全國車隊隊長張繼宇指出，新制度沒有區分一般用路人與職業駕駛人，累積記點達12點，不分輕重一律處罰吊扣駕照2個月，輕微的違規就會使職業駕駛無法工作生存、生計難以為繼，恐為違法憲的修法。儘管交通部已暫緩部分記點項目，仍盼全面重新檢討違規納入記點項目。

張繼宇表示，憲法第15條保障人民工作權、生存權，憲法第23條及行政程序法第3條規定比例原則作為基本原則。國家修法前沒有廣泛取納人民意見，也未考量新法施行對職業駕駛人造成的影響，閉門造車充滿瑕疵的倉促修法，造成職業駕駛人民面臨吊扣、銷駕照無法工作謀生的困境。

交通部長王國材今出席台灣觀光協會成立67周年捐贈人年會受訪表示，記點是為了防止累犯，過去不少累犯認為繳錢了事，下次又持續違規造成危險。近期為因應現實狀況，像是臨時停車不方便計程車及貨車，已要求地方政府在明年6月前完成臨時停車區、停車格等劃設，另也因地制宜包括騎樓開放等措施。

王國材指出，這些配套措施都有跟工會團體討論過，大部分能接受這樣的方式，但有些駕駛還是不滿意，守規矩跟道安都很重要，在執法上有權宜措施，希望能找到平衡點。

全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」。指新制違規記點制度，違規記點於1年內記點累積達12點，吊扣駕駛執照2個月影響生計。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」。指新制違規記點制度，違規記點於1年內記點累積達12點，吊扣駕駛執照2個月影響生計。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議交通違規記點新制，輕易吊扣駕照不顧駕駛生計，指此是「違法違憲的修法」。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議交通違規記點新制，輕易吊扣駕照不顧駕駛生計，指此是「違法違憲的修法」。記者黃義書／攝影

交通部長 計程車 駕照

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