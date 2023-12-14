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留住財神爺！年末下注「四大攻略」 彩券保管有竅門、這幾天財運暴漲別錯過

聯合新聞網／ 綜合報導
年底拚下注翻身，一些行動可以幫自己更招財。圖片來源／ingimage
年底拚下注翻身，一些行動可以幫自己更招財。圖片來源／ingimage

2023年即將結束。在一年的尾聲買個彩券，拚最後的一次手氣，或許是個可以考慮的想法。不過在買彩券前，事先做好什麼樣的準備，也關乎著是否中獎的運勢日本媒體「All About」近來就分析，如果想在年底購買彩券，可以參考的四大攻略。

攻略一：掌握幸運日

從「數秘術」和「色彩療法」的角度來看，接下來最能期待財運的日子是12月16日這天，12月22日則是被稱為「虎之日」的吉日。而12月下半月財運會特別好的「一粒萬倍日」，則有19日和20日。另外，事先拜神加持，選擇自己的幸運日和地點購買彩券，也是不錯的作法。

攻略二：以幫助世間大眾做公益的心情購買

「運氣」這件事情是公平的。比起想要自己獨佔的人，願意替他人著想，想讓大家都幸福的人，更容易獲得幸運女神的眷顧。因此在購買彩券前，可以想好如果中獎了，就要將多少錢捐給哪個機構，或者花在家人身上也行，藉此掌握好自我運勢。

攻略三：用上次中獎的錢下注

能夠提升運勢的方法很多，其中最直接的作法，就是用「帶來好運的錢」去投注。好比說上回買彩券中了獎，就用獎金跟買剩的零錢再押。如果沒投注過，也可以用自己其他方面獲得的獎金來代替。

攻略四：將彩券保管在寂靜的暗處

有些人彩券買了，或許會放在神像旁邊等具有靈氣的地方，但其實以財運而言，寂靜的暗處才是最適當的保管處。像是衣櫃、箱子等陽光照不到的地方。另外，放在北側房間，並且換成金色或黃色的包裝紙，也都能提升運勢。

除了這四大攻略以外，更要切記買了彩券後，不要大聲嚷嚷「中獎了我就要如何如何」。即使那個目的是為了他人著想，也可能會傷害到自我財運，因此絕對要避免。

日本 財運 運勢

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