台灣大合併台灣之星 客訴爭議達97件、較平日增43％

台灣大哥大、台灣之星合併至今13日，網友對於台灣大網路連線品質、更換SIM卡等問題有諸多爭議；NCC（國家通訊傳播委員會）今日公布，從12月1日到今日為止，客訴爭議件數總共97件，NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，台台併的客訴件數確實較平日增加43%，不過，他建議「平常心看待」，畢竟，兩家電信公司合併是一件大事，有許多項目要整併，會需要一些時日，而NCC也會持續監督。

截至目前為止，NCC總共收到台台併97件客訴，客訴原因中，「通訊連線品質」62件、「申裝/異動/續約」18件、「客服服務」15件，以這三大面向的客訴占比最多。

翁柏宗指出，「台灣大林總經理求好心切，希望合併基準日之後，一天就可以看到效果，他希望就是要快，也能滿足消費者需求，但是，網路整併是需要時間的。」

目前為止，台灣大哥大率先整併台灣之星的3G基地台，也因此，台灣之星3G用戶在連線品質上較有感；不過，4G、5G因為台灣之星、台灣大所在頻段不同，也需要花時間進行基地台擴容與調教。

「以淡水來講，台灣大在那邊有100多個基地台，他要每個站去擴充容量，要把台灣之星的900MHz、2600MHz，還有台灣大的700MHz、1800MHz、2100MHz整併在一起，才能做一些基站參數優化，而且要避免鄰頻干擾，才能開放新台灣大用戶使用。」翁柏宗表示，電信業者之間合併狀況會很多，從基地台設備廠牌不同，到頻段間隔有多遠，都會影響整併施作工程，他也期待新台灣大能在明年1-2月先針對都會區做改善，「不然就會被人罵」。

NCC針對電信合併案也成立了觀測小組，翁柏宗表示，台灣大哥大率先於12月1日合併台灣之星，12月15日是遠傳、亞太合併基準日，NCC也已經收集了台灣大、台灣之星合併後產生的問題，提供讓遠亞合併做參考，避免發生同樣的問題。