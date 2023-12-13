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7旬婦身心症危害致憂鬱暴瘦 醫籲從3大面向改善

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
改善身心症危害導致的憂鬱暴瘦健康危機，可從重建營養衛生的生活等3大面向著手。非新聞當事者，本報資料照
改善身心症危害導致的憂鬱暴瘦健康危機，可從重建營養衛生的生活等3大面向著手。非新聞當事者，本報資料照

有些長者到老都還會為家庭勞心勞力，久了可能就會造成身心健康損害。書田診所精神科主任醫師陳家駒說，改善身心症危害導致的憂鬱暴瘦健康危機，可從重建營養衛生的生活、家庭生活建構及醫療等3大面向著手，包含均衡飲食，定時用餐，養成運動習慣，提升體能；日常家務分擔，共商、共建、共享、相互合作支持及協助關懷，平權對待及家人支持系統習慣建立；配合藥物治療、身心治療、心理治療等。

73歲的陳女士育有1子2女，之前被診斷患有憂鬱症，長期服藥診治，近期因先生和長子生病、大女兒婚姻不睦，孫兒輩正值青春期叛逆等問題，感到有心無力、操心不已，經常夜半失眠哭泣、寢食不安、體重下降，擔心自己身體健康無法照顧家人，感到愧疚自責，幸好小女兒和陳女士通話時，察覺媽媽語氣不安，才陪同就醫。

陳家駒說，陳女士除外觀瘦削、身體嬴弱、行動有些酸痛無力外，並沒有其他明顯身體急慢性疾病，也沒有退化病徵及症狀，精神方面明顯憂慮、焦慮及憂煩，並有失眠、沒胃口、體力長期處於不足、體重下降等。

陳家駒指出，陳女士年輕時的體重介於48到50公斤，退休後平均僅40公斤左右，近3、4年，更掉落到35到36公斤，「已有續發性厭食症，合併體能健康惡化崩壞危機」，顯示其身心疲累、代謝失衡。

陳家駒表示，長期焦慮、憂鬱的情緒無法抒發，睡眠狀況不佳，即使有正常飲食，但體重仍持續下降，正常體重者，體重減少10％，就是可能營養不良，也可能有續發性厭食現象，嚴重時會須住院治療，長期下來也會增加感染、肌少症等風險。

陳家駒發現，陳女士年輕時工作家庭兩頭燒，並時常忍受家人暴躁的脾氣，退休後又協助照顧孫兒輩，身體勞動外，心裡承受許多壓力又無處發洩，長期下來內外交煎，入不敷出，能量、體力一直處於不足，耗竭負債，同住家人又沒注意，缺乏及時關懷，長期下來對身體造成影響，提醒民眾，應養成習慣關心身邊弱勢的個人及族群。

陳家駒建議，非住院的治療，最好與家人一起共同進行，要先知道為何發生這情況，並協助應付生活問題，可從以下3個方向著手：

1.重建營養衛生的生活：均衡飲食，定時用餐，養成運動習慣，提升體能

2.家庭生活建構：日常家務分擔，共商、共建、共享、相互合作支持及協助關懷，平權對待及家人支持系統習慣建立

3.醫療：配合藥物治療、身心治療、心理治療等。

家人 憂鬱症

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