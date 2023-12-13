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百輛計程車集結凱道 抗議交通違規記點新制

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議交通違規記點新制，輕易吊扣駕照不顧駕駛生計，指此是「違法違憲的修法」。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議交通違規記點新制，輕易吊扣駕照不顧駕駛生計，指此是「違法違憲的修法」。記者黃義書／攝影

全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」，要求國家政府重視計程車駕駛之工作權與生活生計，並向總統府遞出請願書。

全民計程車聯誼會指出，道路交通管理處罰條例新制於今年6月30日上路，在第63條規定交通違規除罰鍰外，另外訂定違規記點制度，違規記點於1年內記點累積達12點，吊扣駕駛執照2個月。並指未區分一般用路人與職業駕駛人，不分輕重一律處罰吊扣駕照2個月；此舉對職業駕駛人的司機，即失去2個月的工作收入，造成職業駕駛無法工作生存、生計難以為繼。

全民計程車聯誼會表示，修法應廣泛聽取人民意見，倉促修法造成職業駕駛人民面臨吊扣、吊銷駕照無法工作謀生的困境，指此是「違法違憲的修法」。要求國家停止「違法行為」，啟動修法、釋憲程序，照顧、關注社會弱勢職業的生活困境。

全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議交通違規記點新制，輕易吊扣駕照不顧駕駛生計，指此是「違法違憲的修法」。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議交通違規記點新制，輕易吊扣駕照不顧駕駛生計，指此是「違法違憲的修法」。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」，要求國家政府重視計程車駕駛之工作權與生活生計，並向總統府遞出請願書。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」，要求國家政府重視計程車駕駛之工作權與生活生計，並向總統府遞出請願書。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」。指新制違規記點制度，違規記點於1年內記點累積達12點，吊扣駕駛執照2個月影響生計。記者黃義書／攝影
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」。指新制違規記點制度，違規記點於1年內記點累積達12點，吊扣駕駛執照2個月影響生計。記者黃義書／攝影

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