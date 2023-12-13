聽新聞
test
0:00 / 0:00
百輛計程車集結凱道 抗議交通違規記點新制
全民計程車聯誼會下午號召百輛計程車駕駛，前往凱道集結抗議「交通違規記點新制 輕易吊扣駕照不顧駕駛生計」，要求國家政府重視計程車駕駛之工作權與生活生計，並向總統府遞出請願書。
全民計程車聯誼會指出，道路交通管理處罰條例新制於今年6月30日上路，在第63條規定交通違規除罰鍰外，另外訂定違規記點制度，違規記點於1年內記點累積達12點，吊扣駕駛執照2個月。並指未區分一般用路人與職業駕駛人，不分輕重一律處罰吊扣駕照2個月；此舉對職業駕駛人的司機，即失去2個月的工作收入，造成職業駕駛無法工作生存、生計難以為繼。
全民計程車聯誼會表示，修法應廣泛聽取人民意見，倉促修法造成職業駕駛人民面臨吊扣、吊銷駕照無法工作謀生的困境，指此是「違法違憲的修法」。要求國家停止「違法行為」，啟動修法、釋憲程序，照顧、關注社會弱勢職業的生活困境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言