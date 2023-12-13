合作淨零永續 聯合報獲頒企業綠色採購績優獎

環境部為表揚機關及民間單位對綠色採購的支持及努力，今天辦理111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，由次長施文真親自頒獎表揚111年11處機關綠色採購評核特優單位及143家民間企業團體綠色採購績優單位，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎。

環境部自81年起推動環保標章制度，91年推動機關實施綠色採購，96年再將綠色採購擴及至民間企業，經過多年的宣導及努力，111年機關綠色採購總金額達新台幣109億元，也帶動民間企業及團體綠色採購逐年提升，111年達596億元，較110年523億元提升73億元，成果豐碩。此次頒獎透過公開表揚方式，肯定各界落實綠色採購之努力，提高綠色消費量能，使機關與民間單位互相觀摩交流，持續支持綠色採購，並推廣其他單位加入綠色採購行列。

本次獲獎綠色採購評核成績優等且滿分之機關，有勞動部、海洋委員會、台北市政府、新北市政府、桃園市政府、台南市政府、高雄市政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、金門縣政府及澎湖縣政府等11處機關。其中，勞動部與海洋委員會在環保議題的推動上一直不遺餘力，在綠色採購上也以身作則，令人敬佩。而此次得到優等的直轄市、縣（市）政府，不但本身大力支持綠色採購，對於輔導民間更是盡心力，值得嘉許。於民間綠色採購推動上，111年有143家民間企業及團體綠色採購申報金額5千萬元，企業家數達近年新高，顯示企業普遍重視並踐行環境保護責任。