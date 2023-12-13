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合作淨零永續 聯合報獲頒企業綠色採購績優獎

攝影中心／ 即時報導
環境部今天辦理111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由次長施文真（左）親自頒獎表揚，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影
環境部今天辦理111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由次長施文真（左）親自頒獎表揚，聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影

環境部為表揚機關及民間單位對綠色採購的支持及努力，今天辦理111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，由次長施文真親自頒獎表揚111年11處機關綠色採購評核特優單位及143家民間企業團體綠色採購績優單位，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎。

環境部自81年起推動環保標章制度，91年推動機關實施綠色採購，96年再將綠色採購擴及至民間企業，經過多年的宣導及努力，111年機關綠色採購總金額達新台幣109億元，也帶動民間企業及團體綠色採購逐年提升，111年達596億元，較110年523億元提升73億元，成果豐碩。此次頒獎透過公開表揚方式，肯定各界落實綠色採購之努力，提高綠色消費量能，使機關與民間單位互相觀摩交流，持續支持綠色採購，並推廣其他單位加入綠色採購行列。

本次獲獎綠色採購評核成績優等且滿分之機關，有勞動部、海洋委員會、台北市政府、新北市政府、桃園市政府、台南市政府、高雄市政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、金門縣政府及澎湖縣政府等11處機關。其中，勞動部與海洋委員會在環保議題的推動上一直不遺餘力，在綠色採購上也以身作則，令人敬佩。而此次得到優等的直轄市、縣（市）政府，不但本身大力支持綠色採購，對於輔導民間更是盡心力，值得嘉許。於民間綠色採購推動上，111年有143家民間企業及團體綠色採購申報金額5千萬元，企業家數達近年新高，顯示企業普遍重視並踐行環境保護責任。

近年來公、私部門、各行各業不懈努力下，已逐步奠定我國綠色消費市場，環境部感謝各獲獎機關與民間企業及團體配合積極推動綠色採購，促進我國綠色消費及發展，藉由公開表揚提升獲獎企業形象，並希望其成為業界領頭羊，引領其他企業效法，完整綠色供應鏈，提升國人對綠色消費的認同、擴大綠色服務，進而邁向淨零綠生活，為下一代創造更優質的綠色家園。

環境部為表揚機關及民間單位對綠色採購的支持及努力，今天辦理111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，由次長施文真（中）親自頒獎表揚111年11處機關綠色採購評核特優單位及 143家民間企業團體綠色採購績優單位，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（左）代表領獎。記者邱德祥／攝影
環境部為表揚機關及民間單位對綠色採購的支持及努力，今天辦理111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，由次長施文真（中）親自頒獎表揚111年11處機關綠色採購評核特優單位及 143家民間企業團體綠色採購績優單位，聯合報也獲頒企業綠色採購績優獎，由聯合報永續工作室行動組總監蕭繡婉（左）代表領獎。記者邱德祥／攝影

綠色消費 環境部

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