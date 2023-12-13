二手菸難防「家庭」暴露率攀升 國健署：去年達近3成

明年就是龍年，衛福部國健署結合菸害防制概念推出通訊軟體LINE貼圖《龍是為你好》，限量20萬份，送完為止，也藉此呼籲民眾可與親朋好友向菸Say No，健康迎新年。開業小兒科醫師陳木榮表示，二手菸將對小孩造成嚴重危害，恐有認知能力缺陷、氣喘發生率上升等風險，也可能引發中耳炎，也對家中長者、孕婦造成健康危害，及早戒菸才能保護好家人。

國健署111年國人吸菸行為調查發現，全台家庭二手菸暴露率上升至28.9%，較109年27.1%及107年21.1%持續攀升，家中逐步成為菸害防制的重要地點。

陳木榮指出，根據美國疾管署研究，二手菸恐增加學齡兒童氣喘風險，也會導致2歲以下兒童罹患中耳疾病；出生未滿一年嬰兒，更有可能死於嬰兒猝死症候群；孕婦若使用菸品或暴露於二手菸，可能增加流產風險，並有較高早產或生下低出生體重嬰兒的風險。

二手菸暴露對於一般民眾來說風險也相當高。陳木榮說，接觸二手菸的成年人罹患肺癌的風險增加2至3成；冠心病風險增加2成5至3成，同時，中風的風險也增加2至3成。

國健署副署長賈淑麗則說，菸草菸霧中含有的尼古丁成分，會附著在室內環境表面，與環境中的亞硝酸發生反應，形成菸草特有的致癌物質「亞硝胺」。因此，即使不在孩子面前吸菸，但附著在衣服、車內、房內的「三手菸」同樣危害到家人與毛小孩的健康。