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三總一站式影像中心 替腦中風患省時間 15分鐘可救治

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
西門子醫療設備公司副總裁（左起）、陽明交通大學生物醫學影像放射科系教授林慶波、神經放射線醫學會理事長羅兆寶、三軍總醫院院長洪乙仁等人，主持三總介入性診療暨電腦斷層融合影像中心啟用儀式。記者林俊良／攝影
西門子醫療設備公司副總裁（左起）、陽明交通大學生物醫學影像放射科系教授林慶波、神經放射線醫學會理事長羅兆寶、三軍總醫院院長洪乙仁等人，主持三總介入性診療暨電腦斷層融合影像中心啟用儀式。記者林俊良／攝影

爭取急重症黃金搶救時間，三軍總醫院今成立「介入性診療暨電腦斷層融合影像中心」，與急診室建立綠色通道，達到一站式血管影像攝影、急救。三軍總醫院放射診斷部部主任張維洲表示，過往腦中風急救需要先確認血管影像，才能進行取栓等處置，耗時3至4小時，如今只要15至30分鐘就可替患者急救，大大提升了成功率以及預後成效。

三軍總醫院引進全亞洲第一套機械手臂術中定位系統（ARTIS icono），搭配滑軌式電腦斷層掃描儀（SOMATOM Confidence），提供急重症病患一站式的診斷與治療。張維洲表示，若非急救時刻，電腦斷層掃描儀也能獨立隔開供放射科的日常使用，增加醫療量能，服務民眾。

三軍總醫院長洪乙仁表示，三總內湖總院服務軍人、軍眷以及周邊民眾100萬人，過往透過急救即使有綠色通道，執行完電腦斷層檢查到完成血管攝影治療所至少仍要60分鐘，但重症病患身上有許多儀器、導管，轉換儀器是最完顯得時刻，透過影像中心的成立，一站式只要25分鐘，大大縮短治療時間，對於急性病患的治療上改善許多，特別是腦中風病患。

張維洲指出，影像中心在臨床的治療上，除適用於急重症與腦中風病患外，其他進階治療包括腦血管疾病、肝癌、疼痛治療等，都將是未來應用發展的重點，未來中心成立後更能優化與各專科合作，進而精簡診斷治療流程，提供病患最佳的醫療品質。

張維洲說，目前急診在急救前必須先看到影像，才能確認病灶進行處置，過往得先送電腦斷層，再送到手術台救至，目前影像中心正下方就是急診，上樓就是手術室、加護病房，急診檢傷分類後專屬電梯直達，走一般民眾分開的綠色通道，原本3至4小時才能上手術台的患者，在影像中心一站式15至30分鐘就可進行急救。

同時，透過縱、橫雙向血管攝影儀器，病患僅需打一次顯影劑，就能看到前後、側影像，傳統儀器是單向，得正面一次、側面再照一次，因此顯影劑量也會增加，如今一次就可以完成。

目前三總「介入性診療暨電腦斷層融合影像中心」已運作一個月，張維洲表示，目前已處理3例的腦中風病患，以及一些手術後併發症病患，例如胰臟癌後留院觀察的病患，處理胰液外流造成的血管受損或是血管瘤等狀況，過去死亡率極高的併發症，如今都能及時處置，大大改善病患的醫療品質。

張維洲表示，過往腦中風急救需要先確認血管影像，才能進行取栓等處置，耗時3至4小時，如今只要15至30分鐘就可替患者急救，大大提升了成功率以及預後成效。記者鄒尚謙／攝影
張維洲表示，過往腦中風急救需要先確認血管影像，才能進行取栓等處置，耗時3至4小時，如今只要15至30分鐘就可替患者急救，大大提升了成功率以及預後成效。記者鄒尚謙／攝影
張維洲表示，非急救時刻滑軌式電腦斷層掃描儀（SOMATOM Confidence）也能獨立隔開供放射科的日常使用，增加醫療量能，服務民眾。記者鄒尚謙／攝影
張維洲表示，非急救時刻滑軌式電腦斷層掃描儀（SOMATOM Confidence）也能獨立隔開供放射科的日常使用，增加醫療量能，服務民眾。記者鄒尚謙／攝影
三軍總醫院今成立「介入性診療暨電腦斷層融合影像中心」，引進機械手臂術中定位系統（ARTIS icono）。記者鄒尚謙／攝影
三軍總醫院今成立「介入性診療暨電腦斷層融合影像中心」，引進機械手臂術中定位系統（ARTIS icono）。記者鄒尚謙／攝影

腦中風

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