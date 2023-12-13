快訊

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

你唸對了嗎？草莓台語不是「刺波」！文化部揭正確讀音

華航再獲國際肯定　第十度奪下北亞最佳航空大獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航十度贏得美國《Global Traveler》「北亞最佳航空」大獎，各項表現屢受國際認可。圖／華航提供
華航十度贏得美國《Global Traveler》「北亞最佳航空」大獎，各項表現屢受國際認可。圖／華航提供

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》今年舉辦「第 20 屆年度讀者大調查」，中華航空再次得到國際旅客的讚賞與青睞，第十度奪下「北亞最佳航空」大獎。此外，華航也從全球六百多家航空公司脫穎而出，連續8年榮獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，同時獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，各項表現屢受國際認可。

華航表示，美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》在全球擁有超過 50 萬的讀者，今年舉辦「第 20 屆年度讀者大調查」，透過國際商務及高端旅客票選出全球旅遊界的傑出者，華航多年蟬聯北亞最佳航空（Best Airline in North Asia），長期致力提供高水準服務，使每一趟飛行都能有賓至如歸的感受，得到國際旅客的讚賞與青睞。

華航提供旅客最優質的客艙服務，榮獲航空乘客體驗協會《APEX》2024 年五星級最高榮譽（Five Star Global Airline），此獎項依照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等5項標準，由旅客票選評比。

華航亦獲大中華區最佳Wi-Fi獎肯定（Best Wi-Fi），目前777、A350、A321neo等新世代機隊皆配備機上 Wi-Fi 無線網路，提供多種網路流量方案，旅客可以透過信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁；其中全新區域航線主力機種 A321neo 更提供全機旅客免費 Wi-Fi 文字訊息服務，重要訊息不漏接。

此外，華航再度獲知名國際航空設計評鑑TheDesignAir評選為亞洲最佳設計航空公司（Design Airline of the Year, Asia），同時名列全球第四最佳設計航空公司，華航最新機種A321neo，擔綱區域線主力客機，以東方美學為主軸，融合在地人文底蘊，串聯自然山水與城市文化。

豪華商務艙為沉靜典雅的內斂色調，營造沉穩的林間氣息，經濟艙選用明亮色系帶來如城市般的活潑氛圍；提供全平躺豪華商務艙與舒適又寬敞的經濟艙座椅，全艙配備 4K 高畫質螢幕，提升經濟艙螢幕至 13.3 吋的大螢幕觀賞效果。華航將持續優化各項服務，提供旅客最優質的搭機體驗。

華航獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，最新機種 A321neo全艙配備 4K 高畫質螢幕，提升經濟艙螢幕至 13.3 吋的大螢幕觀賞效果，提供最優質的搭機體驗。圖／華航提供
華航獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，最新機種 A321neo全艙配備 4K 高畫質螢幕，提升經濟艙螢幕至 13.3 吋的大螢幕觀賞效果，提供最優質的搭機體驗。圖／華航提供
華航連續 8 年榮獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，今年再獲《APEX》大中華區最佳 Wi-Fi 獎肯定，目前 777、A350、A321neo 等新世代機隊皆配備機上 Wi-Fi 無線網路。圖／華航提供
華航連續 8 年榮獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，今年再獲《APEX》大中華區最佳 Wi-Fi 獎肯定，目前 777、A350、A321neo 等新世代機隊皆配備機上 Wi-Fi 無線網路。圖／華航提供

華航

延伸閱讀

藍控阮昭雄受招待升頭等艙 業者嗆告：僅建議航空公司

運河危機！臨時高價包機需求出籠 航空貨運報價下月看升

電商貨牽動運價變化

華航歡慶64周年 送出「2024年無限升等MVP」夢幻大獎

相關新聞

台鐵5無照駕駛工程維修車挨罰30萬 成鐵道局開罰首例

台鐵局5名工程維修車駕駛因無鐵道局核發的駕駛執照，而持台鐵工作證駕車，違反相關規定，遭交通部鐵道局裁罰台鐵30萬元。鐵道...

影／交部新制讓檢舉魔人盡出 小黃司機：讓我和我的家人活下去

6月30日起，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，「檢舉魔人」紛紛重出江湖，今早有近百輛計程車司機集結高雄抗議，指...

海豚頂球傳達何種教育？動保團體要求依法函釋禁止

動保團體「海豚微笑應援會」今至行政院前抗議，指出高智商、高社群性的海豚，被刻意包裝成「娛樂效果十足」的商業表演及付費體驗...

二手菸難防「家庭」暴露率攀升 國健署：去年達近3成

明年就是龍年，衛福部國健署結合菸害防制概念推出通訊軟體LINE貼圖《龍是為你好》，限量20萬份，送完為止，也藉此呼籲民眾...

人體空氣清淨機…女學生長期鼻塞醫檢查發現下鼻甲腫脹3倍

空氣汙染嚴重，青少年鼻過敏人數增加，南投縣一名14歲國中女生長期鼻過敏，經常鼻塞相當不舒服到南投基督教醫院就醫，醫師發現...

三總一站式影像中心 替腦中風患省時間 15分鐘可救治

爭取急重症黃金搶救時間，三軍總醫院今成立「介入性診療暨電腦斷層融合影像中心」，與急診室建立綠色通道，達到一站式血管影像攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。