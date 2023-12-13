華航再獲國際肯定　第十度奪下北亞最佳航空大獎

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》今年舉辦「第 20 屆年度讀者大調查」，中華航空再次得到國際旅客的讚賞與青睞，第十度奪下「北亞最佳航空」大獎。此外，華航也從全球六百多家航空公司脫穎而出，連續8年榮獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，同時獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，各項表現屢受國際認可。

華航表示，美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》在全球擁有超過 50 萬的讀者，今年舉辦「第 20 屆年度讀者大調查」，透過國際商務及高端旅客票選出全球旅遊界的傑出者，華航多年蟬聯北亞最佳航空（Best Airline in North Asia），長期致力提供高水準服務，使每一趟飛行都能有賓至如歸的感受，得到國際旅客的讚賞與青睞。

華航提供旅客最優質的客艙服務，榮獲航空乘客體驗協會《APEX》2024 年五星級最高榮譽（Five Star Global Airline），此獎項依照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等5項標準，由旅客票選評比。

華航亦獲大中華區最佳Wi-Fi獎肯定（Best Wi-Fi），目前777、A350、A321neo等新世代機隊皆配備機上 Wi-Fi 無線網路，提供多種網路流量方案，旅客可以透過信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁；其中全新區域航線主力機種 A321neo 更提供全機旅客免費 Wi-Fi 文字訊息服務，重要訊息不漏接。

此外，華航再度獲知名國際航空設計評鑑TheDesignAir評選為亞洲最佳設計航空公司（Design Airline of the Year, Asia），同時名列全球第四最佳設計航空公司，華航最新機種A321neo，擔綱區域線主力客機，以東方美學為主軸，融合在地人文底蘊，串聯自然山水與城市文化。