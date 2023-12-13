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首批鳳梨釋迦恢復輸陸遭驗有蟲 農業部：未接獲通報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東鳳梨釋迦恢復輸陸昨傳1櫃驗出有蟲，僅1櫃入關通過，農業部防檢署表示，未接獲陸方不合格通報。聯合報系資料照
台東鳳梨釋迦恢復輸陸昨傳1櫃驗出有蟲，僅1櫃入關通過，農業部防檢署表示，未接獲陸方不合格通報。聯合報系資料照

台東鳳梨釋迦日前恢復銷往中國大陸，本月5日首批恢復輸陸的2.9萬台斤台東釋迦自高雄出發、7日運抵中國大陸後，昨傳大陸關方驗出其中1櫃有蟲，僅1櫃可入關通過，台東農會得辦理退運，台東縣長饒慶鈴今要求中央加強把關；農業部防檢署表示，未接獲陸方不合格通報，無法確認該批鳳梨釋迦檢出病蟲害情況。

饒慶鈴說，水果檢疫出口銷售流程均依中央規範，地方政府負責輔導包裝廠和釋迦果農強化蟲害檢疫，此次被驗到有蟲，代表中央未做好把關，要求中央加強防檢，只要國內查獲有問題就不要放行。

防檢署長邱垂章今表示，防檢署並未由海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台接獲陸方不合格通報，無法確認該批鳳梨釋迦檢出病蟲害情形。

邱垂章說，因為陸方未提供輸入檢疫規範，因此仍參照過往我國鳳梨釋迦輸陸的作法辦理檢疫，「已採取加倍取樣檢查」，確認無介殼蟲等有害生物後，在無加註特殊內容條件下，核發輸出植物檢疫證明書。

針對我國檢疫流程，邱垂章說明，鮮果實輸出是從供果園栽培、有害生物防治，到包裝場清潔、除蟲，再到輸出檢疫，是一系列的系統性管理措施，呼籲各個環節均應落實。

防檢署副署長杜麗華表示，依國際貿易相關規定，應通知我國防檢疫單位檢出的有害生物、關注度等。杜麗華說，至今沒收到任何不合格通知，不清楚台東縣政府有無收到，但理論上應要在回覆單上載明，國際貿易一般規定都是這樣，須告訴我國檢出有害生物是什麼，並告訴是過去關注、現今關注或未來關注，呼籲仍要回到防檢疫平台來討論，才能瞭解關注有無升級，種類是否增加。

鳳梨釋迦 饒慶鈴 農業部 農會

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